'Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlar atılıyor'

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yapan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Türkiye'nin en önemli konu başlığı olarak ele alındığını belirtti.

Borrell, "Türkiye'ye ilişkin komisyon tarafından hazırlanmış olan rapora bakanlar da kendi katkılarını yaptılar ve devlet liderleri zirvesinde tartışmanın üzerine kurulabileceği dengeli bir temel oluştu diyebiliriz. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'deki yetkililerden doğru yönde adımlar geldiğini gördük. Öncelikle Kıbrıs ekonomik bölgesinden sondaj gemileri çekildi ve retoriğin tonu düşürüldü. Ardından da en üst düzeyde AB ile olan ilişkilerin geliştirilmesi arzusu dile getirildi." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki dururum kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran Borrell, gösterilen çabaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İç gelişmeler ciddi endişe kaynağı

Borrell Türkiye'de yaşanan iç gelişmelerin ise Avrupa açısından ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydetti ve şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partilerinden biri olan HDP'Yi kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması kaygı verici. Buna ilişkin haftasonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlardır."

Pozitif gündem önemini koruyor

Bakanların 'pozitif gündem' stratejisinin elden bırakılmaması ve desteklenmesi konusunda anlaşmaya vardığını dile getiren Borrell, Pazartesi akşam saatlerinde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştireceğini ve raporun son halini paylaşacağını söyledi.

Borrell Türkiye raporuna ilişkin olarak bu toplantıda bir karar alınmış olmadığını nihai kararların bu hafta AB Devlet Liderleri Zirvesi'nde alınacağını belirtti.