"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlar atılıyor'

22 Mart 2021, Pazartesi 20:24
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yapan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Türkiye'nin en önemli konu başlığı olarak ele alındığını belirtti.

Borrell, "Türkiye'ye ilişkin komisyon tarafından hazırlanmış olan rapora bakanlar da kendi katkılarını yaptılar ve devlet liderleri zirvesinde tartışmanın üzerine kurulabileceği dengeli bir temel oluştu diyebiliriz. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'deki yetkililerden doğru yönde adımlar geldiğini gördük. Öncelikle Kıbrıs ekonomik bölgesinden sondaj gemileri çekildi ve retoriğin tonu düşürüldü. Ardından da en üst düzeyde AB ile olan ilişkilerin geliştirilmesi arzusu dile getirildi." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki dururum kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran Borrell, gösterilen çabaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İç gelişmeler ciddi endişe kaynağı

Borrell Türkiye'de yaşanan iç gelişmelerin ise Avrupa açısından ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydetti ve şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partilerinden biri olan HDP'Yi kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması kaygı verici. Buna ilişkin haftasonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlardır."

Pozitif gündem önemini koruyor

Bakanların 'pozitif gündem' stratejisinin elden bırakılmaması ve desteklenmesi konusunda anlaşmaya vardığını dile getiren Borrell, Pazartesi akşam saatlerinde Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştireceğini ve raporun son halini paylaşacağını söyledi.

Borrell Türkiye raporuna ilişkin olarak bu toplantıda bir karar alınmış olmadığını nihai kararların bu hafta AB Devlet Liderleri Zirvesi'nde alınacağını belirtti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, Avrupa istikameti
Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den 'Kuzey Kore ile görüşmeye hazırız' mesajı

    Vaka sayısı artmaya devam ediyor: 22 bin 216 yeni vaka

    'Türkiye'yi Avrupa istikametinden çıkaran adımlar atılıyor'

    ABD, Halep ile İdlib'deki hava saldırılarını kınadı

    Suudi Arabistan'dan 'Yemen’de barış' çağrısı

    AB, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi için şartlarını açıkladı

    Çin’den AB’ye yaptırım kararı

    Rusya'da 6 milyon 300 bin kişi aşılandı

    Salgın kısıtlamalarının İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin

    El yıkama sırasındaki su israfına dikkat!

    İspanya: AB, Türkiye ile pozitif ilişkiye sahip olmalı

    İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

    UNICEF: Nijerya'da 26,5 milyon çocuk temiz suya erişimde güçlük çekiyor

    Soğuk hava yurt genelini etkileyecek

    İsrail'deki seçim öncesinde kamuoyu yoklamaları ne diyor?

    İngiltere'de tansiyon düşmüyor

    Göz titremesine dikkat!

    16 yaşındaki sığınmacı adada 3 gün ot yiyerek hayatta kalmış

    'İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz'

    Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu gidiş nereye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarı dindara kırdırmak…
    M. Ali KAYA

    Mehdinin cemaatinden ayrılanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbet ve belâların sebepleri
    Risale-i Nur'dan

    İnsanlığın da bir baharı olacak inşaallah
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Arap Birliği ve Bayar’ın tahliyesi
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Şükrü BULUT

    Çanakkale’yi yeniden okumaya var mısınız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.