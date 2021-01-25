"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Türkiye - Yunanistan görüşmelerinin 61. turu gerçekleşti

25 Ocak 2021, Pazartesi 21:00
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Kalın: Tüm sorunların çözümü mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını bildirdi.

"Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır." değerlendirmesinde bulunan Kalın, bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğunu kaydetti.

 

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reel sektör faiz kıskacında

    Tek çıkış parlamenter sistem

    İnsan hakları örgütlerinden ‘Arakan’ çağrısı

    Aksa baskınları Müslümanların duygularını provoke ediyor

    Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 katına çıktı

    Fenerbahçe, Kayserispor'u 3 golle geçti

    AB, Navalny için Rusya'yı kınadı

    Türkiye - Yunanistan görüşmelerinin 61. turu gerçekleşti

    THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

    Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi

    'Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı'

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 137 kişi daha vefat etti

    Başkanlık sistemi zarar getirdi

    İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyede

    Rusya'dan ABD'ye ''protesto notası'' verildi

    Şehit Piyade Er Selim Gedik dualarla ebediyete uğurlandı

    İkinci parti CoronaVac aşısı da 2 haftalık analiz sürecinden geçecek

    Suriye Anayasa Komitesi yeniden toplandı

    WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

    '80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Selâhaddin Vatansever
    Ahmet BATTAL

    Yargıya adalet sizinle gelmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim, kiminle iltisaklı?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda Hz. İbrahim’e neden duâ ederiz?
    Cevher İLHAN

    Siyasî atraksiyonlar ve “yargı reformu”
    Genel

    Tek çıkış parlamenter sistem
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir’in günlük notları
    Abdil YILDIRIM

    Sessiz gemiler bir bir demir alıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Selâlar kimin için okunuyor?
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi dersi ne zaman?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.