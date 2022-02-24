Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına "olduğunuz yerde kalın" çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıyoruz, vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın" açıklamasını yaptı.

Bakan Yardımcısı Kıran açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıldığını aktaran Kıran, "Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız, Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz" ifalerini kullandı. Tüm iletişim kanallarından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

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