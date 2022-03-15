"Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda dün akşam Sergey Lavrov beni aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan 100'den fazla Türk vatandaşının tahliyesine ilişkin, "Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara ile bakanlıkta baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki vatandaşların tahliye sürecine ilişkin, "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu, 15 bine yaklaştık." diye konuştu.

Ukrayna'da dün akşam itibarıyla 300 ila 350 civarında Türk vatandaşının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Orayla iletişimimiz çok sağlıklı değil ama malumunuz, Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı, kendisi de aslında Mariupol'da değil şu anda dışardan oradaki kontaklar üzerinden uydu telefonundan, binaların 8. katından mobil telefon çektiği için bize bilgileri aktardı."

Çavuşoğlu, bu vatandaşların Mariupol'dan tahliyesi ve güvenli bir şekilde çıkışı konusunu Antalya'da 10 Mart'ta düzenlenen üçlü dışişleri bakanları toplantısında da gündeme getirerek her iki tarafın yardımını istediklerini de anlattı.

Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklerken, bu insanların sağ salim tahliyesi için her iki tarafla da temasların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, dün yaptığı telefon görüşmelerinde de sadece insani koridorun açılmasını değil vatandaşların tahliyesini de ele aldıklarını aktardı.