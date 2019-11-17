"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Üretim ekonomisine geçmeliyiz'

17 Kasım 2019, Pazar 20:35
İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından Topkapı Akgün Otel'de gerçekleştirilen "Suriçi Buluşmaları"nda konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin temel sorunlarının terör, Suriye ve PKK koridoru, ekonomi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi olduğunu anlattı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Artık en ileri teknolojiyle üretim ekonomisine geçmeliyiz. Bu ülkeden çıkan maden neyse ona dayalı sanayileşmeliyiz, ona öncelik vermeliyiz." dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu 'Tarımımızı, hayvancılığımızı yerden kaldırıp, yanına tarıma, hayvancılığa dayalı sanayiciliği kurup, göçü tersine çevirmek zorundayız.'dedi.

Feyzioğlu, bu sorunlara çözüm olarak şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünü sağlamak, herkesin adalete sığındığında güven duymasını temin ederek bu milletin asli ferdi olduğunu hissettirmek. Bunu hisseden herkesin bu duyguyu gurur duygusu şeklinde evlatlarına geçirmesini sağlamak ve böylece milli bilinci yıkılmaz hale getirmek. İkinci olarak, liyakat konusu. Yani layık olanın layık yere gelmesi, idari yapıda liyakat, işin ehline verilmesi. Üçüncüsü ise ve en temel çözüm olan eğitim konusu. Sadece öğretim değil, özellikle eğitimin altını çiziyorum. Artık en ileri teknolojiyle üretim ekonomisine geçmeliyiz. Petrole dayalı sanayileşme, fabrika kurduğumuzu sanarken bizi dışarı daha bağımlı hale getiriliyor. Bu ülkeden çıkan maden neyse ona dayalı sanayileşmeliyiz, ona öncelik vermeliyiz. Tarımımızı, hayvancılığımızı yerden kaldırıp, yanına tarıma, hayvancılığa dayalı sanayiciliği kurup, göçü tersine çevirmek zorundayız."

Feyzioğlu, "TSK 8 gün içerisinde imkansız diye gördüklerin yaptı. Bölgeyi kontrol altına aldı, güvenli bölgeyi kurdu. Aynı 8 günde hem ABD hem de Rusya'yla oturup mutabakat imzaladı." dedi.

Cenevre'de şu anda Suriye anayasası yazıldığını ifade eden Feyzioğlu, o bölgede emperyalistlerin emellerinden vazgeçmeyeceğini, Suriye ile ortak menfaatlerin konuşulması gerektiğini savunarak, "Devletler arası dostluk, düşmanlık olmaz, devletlerin ve milletlerin milli menfaatleri olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Suriçi Derneği Başkanı Nedim Abi ise dernek olarak ülke meselelerine hep duyarlı olduklarını dile getirdi.

Bugün davet ettikleri Feyzioğlu'nun terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini kaydeden Abi, "Feyzioğlu, 'Ben buradayım' diyor. 'FETÖ'ye, PYD'ye, PKK'ya karşı duruyorum' demektedir. Bu cümle çok önemlidir." dedi.

AA

Etiketler: feyzioğlu
Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IŞİD’in görevi İsrail’e hizmet İslam’a darbe

    Milli Takım son grup maçını galibiyetle tamamladı

    Toplantı arttıkça verim azalıyor

    Emekli maaşı açlık sınırının altında

    Türkiye, eğitimi terk etmede birinci

    Çin: Uygurlara acımayın

    Melbourne'ün ilk camisi 50'inci kuruluş yılını kutluyor

    İran'da gözaltı sayısı bine yükseldi

    'Saat başı 2 milyon dolar faiz ödüyoruz'

    Bab'daki terör saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    İsrail'in son saldırısı Gazze'ye bir büyük zarar daha verdi

    Gürcistan'da da tansiyon yükseldi: Göstericiler parlamento binasını kuşattı

    MSB: El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı

    Yaralı asker Halil Yoğurt şehit oldu

    İran lideri Hamaney, protestoculara tepki gösterdi

    'S-400'ler ilkbaharda hazır olacak'

    Gece metrosunun ilk verileri açıklandı

    Bağdat'ta gerilim had safhada

    Yunanistan'daki mülteci kampında bir bebek öldü

    Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    IŞİD’in görevi İsrail’e hizmet İslam’a darbe
    Şükrü BULUT

    Almanya’daki dinî cemaatlerimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Nasıl bir mahşere gidiyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kanal İstanbul ve su
    Sebahattin YAŞAR

    Anne babanın rızalarını nasıl tahsil edeceğiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kraldan ziyade kralcılar var
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticilerin fena hallerini ifşa etmek veya etmemek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâle-i Nur Kürtlerin imdadına yetişti
    Genel

    Toplantı arttıkça verim azalıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.