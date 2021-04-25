Uyarınca görevden alındılar

‘Çevre gezisi’ adı altında Malatya’dan Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün dönmemesiyle ortaya çıkan gri pasaport skandalında yeni gelişme ortaya çıktı.

Hannover Başkonsolosluğu’nda konsolos yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Fidan ve eşinin Yeşilyurt’tan gri pasaportla Almanya’ya gelen kafileden şüphelenerek uyardığı ortaya çıktı. Bu uyarıdan sonra Mehmet Fidan ve diplomat olan eşi Güler Fidan’ın uyarı sonrası görevden alındığı öğrenildi. Gazete Duvar’ın haberine göre; Halen Hannover’de ikamet eden konsolosluk çalışanı çiftin, Ankara’ya dönmemek için sağlık raporu kullandıkları belirtidi.

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