Uygurların evleri niye basılıyor?

Türkiye’nin Çin politikasına paralel olarak Doğu Türkistanlıları iade etmeye hazırlandığı söyleniyor.

Doğu Türkistanlı sığınmacıların evlerine polis baskınları yapılıyor. 19 Ocak’ta sabaha karşı 10-15 kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor. “IŞİD üyeliği” suçlaması söz konusu gözaltılara gerekçe gösteriliyor. gazeteduvar’ın haberine göre, önceki akşam gözaltına alınan Amine Bekir de onlardan biri… Dört çocuk annesi 40 yaşındaki kadın sabaha karşı evi basılarak polis merkezine götürüldü. Oradan Silivri’deki Geri Gönderme Merkezi’ne, ardından Fatih’e götürülen Bekir, ertesi gün geç saatlerde serbest bırakıldı. *** ‘ÇİN’E İADE ETMENİN HAZIRLIKLARI YAPIlıYOR’ Uygurların dâvâlarıyla ilgilenen Prof. Dr. İlyas Doğan, söz konusu durumun Türkiye ile Çin arasındaki bir iade anlaşmasının ön hazırlığı olmasından kuşkulandığını ifade ediyor. Doğan’a göre şimdilik çevreleriyle ilişkisi olmayan, sosyal iletişimi zayıf Uygurlar tercih ediliyor. Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan ise bazı hataları kabul etmekle birlikte, Uygurlara yönelik bir operasyon başlatılmadığını, Uygurları paniğe sevk etmekten kaçınmak gerektiğini düşünüyor.

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