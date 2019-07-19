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Van'da PKK'lı teröristlerin yaptığı katliamın kurbanları 26 yıl sonra anıldı

19 Temmuz 2019, Cuma 11:51
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin kurşuna dizerek öldürdüğü 14'ü çocuk 24 kişinin aileleri ile yakınları, 26 yıl sonra katliamın yaşandığı bölgede terör örgütünü lanetledi.

PKK'lı teröristlerin yaptığı katliamın 26. yılı dolayısıyla ilçede bir araya gelen aileler, olayın ardından ilk kez yaylaya giderek yakınlarını andı. 

Saldırının gerçekleştirildiği çadırın yanında yakınları için dua ederken yüreklerindeki acıları tazelenen aileler, günahsız insanları, çocukları katleden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Sündüz Yaylası'ndaki katliamda annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybeden Sabahattin Samsa, yakınlarının kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri yaylada böyle bir katliamla karşılaştıklarını söyledi.

Samsa, katliam haberini aldıktan sonra bölgeye geldiklerinde insanlık dışı bir tabloyla karşılaştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Olaydan sağ kurtulan akrabam Ahmet Sevgili'nin anlatımıyla gece saatlerinde yaylada bazı aileler çadırda dinleniyor, bazıları da gündüz yarım kalan işlerini tamamlıyordu. Bu sırada yaylaya gelen 6-7 kişilik terörist grubu, herkesi Ahmet Sevgili'nin çadırına topluyor. Telsizden yeri teyit ettikten sonra teröristler oradakileri taramaya başlıyor. İlk kurşun amcamdan sekerek eşine isabet ediyor. Teröristler şarjördeki tüm mermilerini bitiriyor. Herkesin çığlığı gecenin karanlığına karışıyor. Bununla yetinmeyen insanlıktan nasibini almayanlar, soykırım yapar gibi şarjörlerini değiştirerek yeniden ateş açıyor. Anneler çocuklarını kucaklarına alarak korumaya çalışmışlar. Sabah cenazeleri almaya gittiğimizde gördük o manzarayı."

"26 yıl sonra katliam yerini gördük"

Samsa, 26 yıl sonra katliamda yakınlarını, annelerini, eşlerini, babalarını ve çocuklarını kaybedenlerle yaylaya geldiklerini belirterek, o gün yaşanılanları şöyle özetledi:

"Şuan bulunduğumuz çadırın içerisinde bütün cesetler üst üsteydi. Elimdeki bu boş kovanlarla öldürüldüler. Biz burada o acıyı gördük, Rabb'im kimseye göstermesin. Bunu yapanları, destekleyenleri lanetliyoruz. Kimse bu terör örgütünü desteklemesin. Onlar Kürtlüğü, Kürtlerin hakkını savunanlar değillerdir. Benim hakkımı savunan gelip burada annemi, akrabalarımı öldürmezdi. Burada katledilen insanların tek ideolojisi geçim kaynağıydı. Yaramız hala içimizde kanamaya devam ediyor. Bunu yeni nesillerimizde anlatacağız ve hatırlatacağız. Benim annemi öldüren mermi bu boş kovandan çıktı. Burada şehit olan 24 can bu boş kovanlardan çıkan çekirdeklere öldürüldü. Bunları yönlendiren, bunlara destek verenleri Allah kahretsin."

"Tekrar o günü yaşadık"

Saldırıda yaralı kurtulan Ahmet Sevgili'nin kardeşi Kerem Sevgili, abisinin katliamdan sonra kendisine gelemediğini, sürekli o günü hatırladığını anlattı.

Çadırda yengesi ve iki yeğeninin katledildiğini söyleyen Sevgili, "Diğer şehitlerin hepsi de benim akrabalarımdı. Rabb'im bu zulmü yapanların yaptıranların yanına bırakmasın. Buraya geldik, o gün yaşadığımız acılar tekrar gözümüzün önüne geldi. Çok acı bir olay." dedi.

Eşi ve biri 7 aylık, diğeri 7 yaşında iki çocuğunu saldırıda kaybeden Ferman Ağaç da hala o günkü acıyı unutamadığını, her gün eşi ve çocukları için ağladığını aktardı.

İşe gittiği sırada katliam haberinin geldiğini, tüm ilçenin yaylaya akın ettiğini dile getiren Ağaç, şöyle konuştu:

"Oraya gittiğimizde karşılaştığımız görüntüyü unutmamız mümkün değil. Herkesi bir çadırın altına toplayıp öldürmüşlerdi. Anneler çocuklarını kucaklarına almış o şekilde yatıyordu. Benim eşim de biri 7 aylık diğeri 7 yaşında olan iki çocuğunu kucağına almış ve kıbleye doğru dönerek ölmüştü. O günden bu yana ben bu acıyı yaşıyorum."

Saldırıda annesini kaybeden Saliha Sevgili de 26 yıl önce yaşadıklarının tekrar gözlerinde canlandığını belirterek, olaydan sonra 5 ay kendine gelemediğini, yaşadığı acıdan çocuklarını, eşini tanıyamadığını dile getirdi.

AA

Etiketler: Van, Bahçesaray, PKK, terör, katliam
Okunma Sayısı: 201
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