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'Vatandaş satmadıysa doları kim sattı?'

24 Aralık 2021, Cuma 21:56
CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Vatandaşın bankadaki yabancı para mevduatı arttıysa dolar ve dolar kuru aşağıya gidiyorsa dolar satışını kim yapıyor?” diye sordu.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Yavuzyılmaz, “17 Aralık ile sona eren haftada vatandaşlarımızın döviz mevduatı toplamı 231 milyar 790 milyon dolar. 23 Aralık 2021 tarihi itibariyle banka hesaplarındaki yabancı para mevduatı 237,8 milyar dolar. Yani 6 milyar dolar artmış. Dolar kuru aşağıya inmiş olsa da vatandaşın banka hesaplarında yabancı para mevduatı tutuyor ve arttırıyor. Vatandaşın bankadaki yabancı para mevduatı arttıysa dolar ve dolar kuru aşağıya gidiyorsa dolar satışını kim yapıyor? Belli ki vatandaş yapmıyor. Aklımıza Merkez Bankası, kamu bankaları ve yandaş şirketler geliyor. Yani havuzlarda toplanan dolarlar aklımıza geliyor” dedi. 

AYNI YÖNTEM KULLANILDI

Ekonomist Erdal Sağlam, kur korumalı mevduatın açıklandığı gece doların 18 liradan 12’ye nasıl düştüğünü yazdı. DW Türkçe’de yazan Sağlam, iktidarın “Halk güvendiği için döviz düştü” dediğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde kura doğrudan müdahale ederken, rezervin eridiği söylenen 20 Aralık’ı 21’e bağlayan gece aynı yöntemi uygulamadı. Onun için de Berat Albayrak’ın bakanlığı dönemindeki gibi, kamu bankaları kanalıyla, arka yollardan döviz satarak kurların düşürüldüğü iddiaları iyice öne çıkmaya başladı. Buna karşılık bazı kamu bankası yöneticileri “O gece dövizi olan vatandaşların dövizlerini bozdurmaları nedeniyle kurların bu kadar indiğini” söylediler. O gece 1 milyar dolar, ertesi sabah 11.00’e kadar toplam 1,7 milyar dolarlık dövizin bozdurulduğu söylenirken, bu yolla “halkın yeni açıklanan pakete güvendiği” propagandasının yapıldığını izliyoruz. İşte kamu bankaları ve KİT’ler kanalıyla, aynen 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesinde gördüğümüz yöntemin yeniden devreye sokulduğu iddiaları, bu kulis bilgileriyle tamamlanmış oluyor” ifadelerini kullandı. 

Doları 3,65 TL’den aldılar

Bir gecede 3 milyar dolar gibi bir rezervi bir anda satabilecek Merkez Bankası dışında şirketler olmadığını söyleyen Yavuzyılmaz, “Üst rakamlardan dolar alınıyor ve en sonunda 3,65 TL’den doları satın alınmış oluyor. 17 Aralık’tan bugüne kadar yaklaşık 10 milyar dolar rezerv erimesi oluyor. Merkez Bankası’nda zaten hareket ettirebileceği 21 milyar dolarlık bir para vardı bunun 10 milyar dolarını sattığını kendisi ifade etmiş oldu. Önemli olan 10 milyar doları hangi TL karşılığından sattığı. Dolar satılacağını Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, STK başkanı, Borsa İstanbul genel müdürü, bu süreçteki kamu bankalarının genel müdürleri hepsi biliyor” ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler: vatandaş, dolar
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