Vatandaşa kapılar açık

AÇIK KAPI SORUMLUSU, TÜRKÜN GÜNEŞ AÇIK KAPI PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ. GÜNEŞ,“BENİM İŞİM KRİZİ YÖNETMEK. VATANDAŞIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIP SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK” DEDİ.

Vatandaşın üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin hızla alınarak takip edilip sonuca ulaştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan “Açık Kapı Projesi” İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere 48 ilde faaliyete geçti. Faaliyete başladığı günden bugüne kadar Açık Kapı bürolarına toplam 104 bin başvuru yapıldı. Projenin detaylarını konuştuğumuz, Avcılar Kaymakamlığı’nda Açık Kapı Sorumlusu Türkün Güneş, “Benim işim krizi yönetmek. Vatandaşın işini kolaylaştırıp sorunlarına çözüm bulmak” dedi.

21 kurumdan oluşan bir platform

Açık Kapı hakkında bilgi vererek şöyle konuştu: “İçişleri bakanlığının oluşturmuş olduğu yeni bir hizmet birimi. 21 tane kurum var mal müdürlüğü, vergi daireleri, tapu müdürlüğü vs. gibi kurumlara bağlıyız. Bu birimlerle bir yazışma platformumuz var. Vatandaşın kurumumuza gelerek veya internet üzerinden bizlere ilettiği şikâyet ve talepleri ilgili birimlere aktarıyoruz. Bu şekilde süreç daha hızlı ilerlemiş oluyor.” Güneş, Açık kapının amacını, “Nüfus müdürlüğü, vergi daireleri gibi kurumlarda oluşan yoğunluğu en aza indirmek, krizi yönetmek, vatandaşın işini kolaylaştırmak, aksaklıkları, şikayetleri gidermek ve Bürokrasiyi hızlandırmayı amaçlanmıştır” şeklinde ifade etti.

Uzman personeller ilgileniyor

Proje kapsamında alınan personeller hakkında bilgi veren Güneş, “Açık kapı bir proje olduğu için çalışanlarını seçerek aldılar. Bize Ankara’ da seminerler ve eğitim verildi. Bunun sonucunda ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanlığı gibi bölümlerinde tecrübeli uzman personeller görevlendirildi” ifadelerini kullandı. Güneş, Açık Kapı’nın mevcut olduğu illeri belirterek, “İstanbul, İzmir, Ankara dâhil olmak üzere 36 ilin valilik binalarında mevcut. Şu an proje aşamasında olduğu için tüm illeri kapsamıyor. İlerleyen zamanlarda projenin genişletilmesi bekleniyor” dedi. Hangi konuların Açık Kapı kapsamında değerlendirildiğini anlatan Güneş, “İş isteyen, maddi durumu yetersiz olan, kalacak yeri olmayan, psikolojik sorunlar yaşayan ya da çevresel sorunlar gibi taleplerini bizlere iletebiliyor. Vatandaşların sorunlarına 7 gün içerinden dönüş sağlanıyor. Tabi vatandaşın talebine göre gün sayısı değişiklik gösterebiliyor” şeklinde konuştu.

Ülkemin halini gördüm

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında örnek veren Güneş, “Vatandaşın evine elektrik direği çok yakın Tedaş ile iletişime geçilerek elektrik direğinin konumunu değiştirip güvenli yere taşınmasını sağladık. Örneğin yol bozuk, belediye ile iletişime geçip yolu yaptık. Bunun gibi birçok sorunlara gerekli mercilerle iletişime geçerek çözüm buluyoruz. Açık kapı münasebeti ile ülkemin halini gördüm. Vatandaşın sorunlarını dinliyorum. Bizim ülkemizdeki sorun bu zaten. İnsanlar birbirlerini dinlemiyor. Bizlere öyle sorunlarla gelen insanlar var ki, kimisi gelip vatanı için bir şeyler yapmak istiyor. Ülkesine bir şey katmış oluyor” dedi. Güneş, vatandaşların www.acikkapi.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarına Açık Kapı uygulamasını indirerek ya da bulundukları ilçenin kaymakamlık binalarındaki “Açık Kapı” birimlerine gelerek yüz yüze iletişime geçebileceklerini söyledi.

Haber: Fatma Samura - Kübra Baş