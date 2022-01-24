Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı

Akaryakıt zamlarının olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi amacıyla verilen önerge üzerinde konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıt zamlarına vatandaşın dayanacak gücünün kalmadığını ve eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Güzelmansur şöyle konuştu: “Kış aylarındayız, lapa lapa kar yağan bir aydayız. Lapa lapa kar yağıyor ama bunun yanında, yanlış ekonomi politikalarıyla, ucube bir sistemle, dünyada kabul görmeyen bir tuhaf faiz teorisiyle vatandaşın üstüne de lapa lapa zam yağıyor. Son bir yılda benzine yüzde 94, mazota yüzde 115 zam yapıldı. Doların 18 lira olduğu 20 Aralıkta motorin 11,6 liraydı, bugün dolar 13,5 lira, motorin fiyatı ise 14 lira 40 kuruş. Dolar düştü ama akaryakıt fiyatları arttı. Aralıkta 1 litre motorindeki vergi oranı yüzde 14’tü, bugün vergi oranı yüzde 30’a çıktı. İktidar tam da vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu anda Eşel Mobili neden devreden çıkardı? Bu ne vicdana sığar ne de adalete!” Akaryakıt zamlarının olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi amacıyla verilen önerge AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Ankara - Ahmet Terzi

