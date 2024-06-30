Vatandaşlıkta tarihe geçtik

Türkiye ekonomisine yönelik gözlem ve önerilerini paylaşan ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ev almaları karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilenler konusunda sosyal medya paylaşımıyla isyan etti.

Eğilmez, 250 bin dolar ve üzeri döviz ödemesi yaparak vatandaşlık alan yabancıların, 5 yılın sonunda evlerini iki katına sattıklarını ve Türkiye’nin bu şekilde üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçtiğini ifade etti. Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Eğilmez, “250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar” dedi.

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