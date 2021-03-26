Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetimi, 81 ilden gelen şube yöneticileriyle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde ücret adaletsizliğine ve döner sermaye sistemine tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı’nı sorunların çözümü için âcilen EHA kuralını (eşitlik, hakkaniyet ve adalet) uygulamaya dâvet eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Ey yetkililer! Ey döner sermaye sorununu bir gecede halletme kudretinde olanlar. Vicdanınız rahat mı? Lütfen söyleyin, vicdanınız rahat mı? Rahatsa, çok bir diyeceğimiz yok elbette. Vicdanınız rahatsa, sadece şunu söylemek isteriz; madem vicdanınız rahat, 720 bin sağlık emekçisinin kalbi neden kırık? Neden döner sermayeden analarının ak sütü kadar helâl olan ücretlerini alamıyorlar?” dedi. Ankara – Recep Gören

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