'Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) aşısızlar arasında yayıldığını belirterek, “Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların da olması çok da şaşırtıcı olmayacak” dedi.

Gündüz, “Bu süreçte de aşılamalar hızla devam etti. Kapanma sonrasında vak’aların azalması bekleniyordu. Bu arada da toplumun belli bir kesimi aşılandı, ancak henüz aşılanmada hedeflenen noktaya gelemedik. (...) “Bu kötü sonuçlardan kendimizi korumamız lazım. Önlemlere dikkat etmemiz lâzım. Aşılı olanlar da önlemlere dikkat etsinler. Aşılı olmayanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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