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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Virüs turizmi etkilemez'

29 Ocak 2020, Çarşamba 12:52
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'den yayılan koronavirüsle ilgili olarak "Genel turizm açısından Türkiye'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye'nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ersoy, şunları kaydetti:

“Genel turizm açısından Türkiye'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye'nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez. Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez."

Etiketler: virüs, turizm
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