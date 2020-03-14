“Virüsü izole ettik”

Koronavirüs salgını devam ederken Kanadalı bilim insanları aşıya ulaşmak için çok kritik bir adım atıldığını duyurdu.

Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü paniği küresel bir panik sebebi olurken, Kanada’dan iyi bir haber geldi… Sunnybrook Araştırma Enstitüsü, Toronto Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi’nden bilim insanları corona virüsünün başarılı bir şekilde izole edildiğini duyurdu. İki Kanadalı hastadan elde ettikleri örnekler üzerinde çalışan bilim insanları böylelikle virüsün laboratuvar ortamında tekrar çoğaltıldığını açıkladı. Açıklamada, “Laboratuvarda geliştirilen kopyalar bilim insanlarının hastalığı daha iyi tanımlamak, test etmek, tedavi etmek ve aşı üretmek için bir fırsat olacaktır” denildi.

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