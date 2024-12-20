Yahya Alkın Hocayı rahmetle andık

Emekli müftü, din âlimi ve tefsir uzmanı Yahya Alkın, virüs salgını sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 14 Aralık 2020 vefat etmişti. Alkın, vaaz ve sohbetlerinde Risale-i Nurlar’dan bahsetmesiyle de tanınıyordu.

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Erzincan, Muğla ve Pendik Müftülüğü de yapan Yahya Alkın, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde ‘tefsir’ dersleri okuttu. Aslen Çayeli, Yenice Köyünden olan Yahya Alkın, babasının gurbete çıkması sonucu hafızlığını, orta okulu ve liseyi İzmir’de okudu. Bediüzzaman’ı ziyaret eden “Son Şahitler”den olan ağabeyi Yusuf Okumuş vasıtasıyla Risale-i Nurlar’la tanışan Yahya Alkın hoca, sohbet ve vaazlarında Risale-i Nurlar’dan çokça bahsetti. Yeni Asya’nın kuruluş yıllarında gazeteye yazılar da yazan Alkın’ın yazıları “Bize Göre Durum ve Gerçek” adıyla kitaplaştırılmıştı. Yahya Alkın hoca, 7 Kasım 2013’de Yeni Asya’da yayınlanan röportajında Risale-i Nur’u sadeleştirme çalışmalarına da itiraz edip, “Ben ilmî olarak sadeleştirmenin aleyhindeyim. Onun bunun tarafgirliğiyle de söylemiyorum bunu. Niye? Çünkü bu sadeleştirme olayında, aradan yıllar geçince, müellifin kendi asıl metni karışır, unutulur” demişti.

Yahya Alkın hoca ayrıca her fırsatta ilâhiyat camiası ve tefsir uzmanlarını Risale-i Nur’dan istifade etmeye, onun kıymetini bilmeye çağırırdı.

Yahya Alkın kimdir?

1942 Rize ili Çayeli ilçesi Yenice Köyü doğumlu. İlkokulu kendi köyünde bitirdi. Hıfzını İzmir’de tamamladı. Sakarya İmam-Hatip Okulunu bitirdi. 1968 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü (bugünkü Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi) bitirdi. Üç yıl imam-hatiplik yaptıktan sonra, 1970 yılında Erzincan İl Müftülüğüne atandı. Yahya Alkın, 1978 yılında Haseki Müftü ve Vaizler İhtisas Kursunu birinci olarak bitirdi. Aynı yerde öğretim üyesi olarak görev aldı.

NURSEZA PARLAKOĞLU - MUŞ