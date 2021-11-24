ERDOĞAN’IN “BU EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN DA ZAFERLE ÇIKACAĞIZ” SÖZÜNDEN SONRA DOLAR 13 LİRAYI GEÇEREK YENİ BİR REKOR DAHA KIRDI.

2018’DE DE AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ

Ekonomik gidişatı “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak niteleyen Erdoğan, aynı ifadeyi 2018'de, dolar 5.77 TL iken de kullanmıştı. Son çıkışının ardından dolar 13.50 lira sınırını geçti. Gram altın ise 700 lirayı aşarak rekor tazeledi.

DOLAR 4.94 TL OLMALIYDI

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: “Dünyaya yağan yağmur kadar bize yağmur yağsaydı bugün dolar 4.94 lira olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan maliyetidir; partili Cumhurbaşkanlığı maliyetidir.”

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Yangın büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolar 12,47’yi görerek yeni bir rekora imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, “Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar” dedi.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından dolar/TL kuru günlük yüzde 7’nin üzerinde yükselişle 12,47’yi gördü ve yeni bir rekor kırdı. Böylece yıl başından bu yana kurdaki artış yüzde 60’a yaklaştı. Euro/TL kuru 14’ü; sterlin/TL kuru ise 16,7’yi aşarak tarihi rekorlar kırdı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, “Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız” dedi: “Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik Kurtuluş Savaşı’ndan da zaferle çıkartacağız.”

Erdoğan 2018’de de aynısını demiş

Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası kullandığı “ekonomik kurtuluş savaşı” ifadesi gündem olurken, dolar/TL’nin 5,77’de seyrettiği Ekim 2018’de de bu ifadeyi kullandığı görüldü. Erdoğan, 16 Ekim 2018 yılındaki AKP grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar konusunda şu ifadeleri kullanıyor: “Ekonomik kurtuluş savaşının verildiği dönemde fırsatçılar türedi, onlar domatesti, biberdi, çocuk beziydi, undu, ekmekti bunları stokçulukla fırsata dönüştürerek bir yerden bunlar yapılırken, karşımıza bunlar türedi... Ne olacak, erken emekli olacak... Ondan sonra ne olacak, gidecek başka bir işte çalışmaya devam edecek... Böyle bir şey olamaz... Buna adalet denmez. Buna hak denmez, bugün Batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65’in altına eyvallah etmiyor. Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için...”

Haber Merkezi

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4.94’ün üstü Erdoğan maliyeti

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Tatlıoğlu, iktidarı eleştirerek “Türkiye’nin bir Merkez Bankası yoktur. Buna bir Merkez Bankası başlığı altında tanımlama yapma imkânı yoktur. Türkiye’de Merkez Bankası Kurumu ile Tapu İdaresi’nin arasında hiçbir fark kalmamıştır. Bu farkı da anlamadıklarını Sayın Erdoğan ve ekibinin bütün dünyaya göstermiş olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz” dedi. Tatlıoğlu, dövizdeki gidişata ilişkin olarak da “Dünyaya yağan yağmur kadar bize yağmur yağsaydı bugün (dolar) 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan maliyetidir. Bunun üstü partili Cumhurbaşkanlığı maliyetidir” diye konuştu.

Ankara - Anka