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20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Yanlış hesap Bağdat’tan döner

20 Temmuz 2024, Cumartesi 01:54
TÜRKİYE - SURİYE POLİTİKA-SINDAKİ YANLIŞTAN ADIM ADIM DÖNERKEN, BİR KEZ DAHA O MEŞHUR SÖZ AKILLARA GELDİ.

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Esad: Önce asker çekilmeli

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Esad’a “Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Yeniden eski günlere dönelim” çağrısına Beşşar Esad’tan cevap geldi. Esad, görüşmelerin başlaması için Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gerektiğini belirterek, “Türkiye’ye doğru adım atmaya ve onunla bağlarını iyileştirmeye hazırız” dedi.

“Suriye’nin bütünlüğünden yanayız”

Türk Millî Savunma Bakanlığı yetkililerinden gelişmeleri destekleyen bir açıklama geldi. Bakanlık yetkililerince, Türkiye’nin Suriye topraklarında, kendisine yönelen terör tehdidi sebebiyle bulunduğu belirtilerek, “Harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız” denildi.

 

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Yanlış hesap Bağdat’tan döner

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı. Bakanlık kaynaklarınca, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin sorulara cevaben, “Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Esad’tan Askerlerin çekilmesi şartı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşebileceğini ama gündemde Türk askerinin Suriye’den çekilmesi gerektiğini söyledi. Şam yönetiminin sosyal medyada paylaştığı bir videoda gazetecilerin sorularını cevaplayan Esad, bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin “içeriğine” bağlı olduğunu belirtti. Erdoğan, Haziran sonu yaptığı bir açıklamada, Esad ile “ailecek” görüşebileceklerini söylemişti. Erdoğan, “Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye’nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed’le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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