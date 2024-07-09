DP’den Suriye ile normalleşme soruları

DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşar Esad’a yönelik olarak kullandığı “Her an davet edebiliriz!” ifadeleri ile ilgili hükümete sorular sordu.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşar Esad’a yönelik olarak kullandığı “Her an davet edebiliriz!” ifadelerini hatırlatarak, “Normalleşme kararı Erdoğan’ın bireysel kararı mı yoksa Bakanlığın bu süreçte rolü oldu mu?” diye sordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ile normalleşmeye ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Altıntaş, “Normalleşme süreci için Türkiye’nin Suriye’ye karşı öne süreceği önkoşullar var mıdır?” sorusunu yöneltti.

Rusya ve Irak arabulucu mu?

Altıntaş’ın Bakan Fidan’a yönelttiği sorular şöyle: Türkiye’nin Suriye ile normalleşme sürecini başlatma kararı Sayın Erdoğan’ın bireysel bir kararı mıdır yoksa Bakanlığınızın bu süreçte rolü olmuş mudur? Rusya ve Irak’ın bu süreçte arabulucu olarak rol aldığına yönelik değerlendirmeler doğru mudur? Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında yürütülen diplomatik görüşmelerin detayları nelerdir? Bu süreçte hangi adımlar atılmış ve hangi ilerlemeler kaydedilmiştir? Normalleşme süreci için Türkiye’nin Suriye’ye karşı öne süreceği önkoşullar var mıdır? Türkiye’nin Suriye’de siyasi çözüm ve barış sürecine katkı sağlama hedefleri nelerdir? Bu hedefler doğrultusunda hangi somut adımlar atılacaktır? Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye’deki siyasi aktörler ve gruplar üzerindeki dengeleri nasıl etkileyecektir? Bu sürecin Suriye iç siyasetine olası yansımaları nelerdir? Türkiye’nin Suriye’deki muhalif gruplarla ilişkilerinin normalleşme sürecinden nasıl etkilenmesi beklenmektedir? Normalleşme kapsamında, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında hangi adımların atılması planlanmaktadır? Normalleşme kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulacaktır?

Mehmet Kara - ANKARA