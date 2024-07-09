"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

DP’den Suriye ile normalleşme soruları

09 Temmuz 2024, Salı 19:44
DP Sözcüsü Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşar Esad’a yönelik olarak kullandığı “Her an davet edebiliriz!” ifadeleri ile ilgili hükümete sorular sordu.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşar Esad’a yönelik olarak kullandığı “Her an davet edebiliriz!” ifadelerini hatırlatarak, “Normalleşme kararı Erdoğan’ın bireysel kararı mı yoksa Bakanlığın bu süreçte rolü oldu mu?” diye sordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ile normalleşmeye ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Altıntaş, “Normalleşme süreci için Türkiye’nin Suriye’ye karşı öne süreceği önkoşullar var mıdır?” sorusunu yöneltti.

Rusya ve Irak arabulucu mu?

Altıntaş’ın Bakan Fidan’a yönelttiği sorular şöyle: Türkiye’nin Suriye ile normalleşme sürecini başlatma kararı Sayın Erdoğan’ın bireysel bir kararı mıdır yoksa Bakanlığınızın bu süreçte rolü olmuş mudur? Rusya ve Irak’ın bu süreçte arabulucu olarak rol aldığına yönelik değerlendirmeler doğru mudur?  Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında yürütülen diplomatik görüşmelerin detayları nelerdir? Bu süreçte hangi adımlar atılmış ve hangi ilerlemeler kaydedilmiştir? Normalleşme süreci için Türkiye’nin Suriye’ye karşı öne süreceği önkoşullar var mıdır? Türkiye’nin Suriye’de siyasi çözüm ve barış sürecine katkı sağlama hedefleri nelerdir? Bu hedefler doğrultusunda hangi somut adımlar atılacaktır? Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye’deki siyasi aktörler ve gruplar üzerindeki dengeleri nasıl etkileyecektir? Bu sürecin Suriye iç siyasetine olası yansımaları nelerdir? Türkiye’nin Suriye’deki muhalif gruplarla ilişkilerinin normalleşme sürecinden nasıl etkilenmesi beklenmektedir? Normalleşme kapsamında, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında hangi adımların atılması planlanmaktadır? Normalleşme kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulacaktır?

Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toptancı suçlamalar günah ve suçtur

    'Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti'

    Sağlık çalışanları adaletsizlikle karşı karşıya

    Haziran’da sıcaklık rekoru kırıldı

    Neden rötarlar yaşanıyor?

    Jet yakıtı temini uluslararası kuralmış!

    DP’den Suriye ile normalleşme soruları

    Zamlar kontak kapattırıyor

    Fransa’da siyaset üçe bölündü

    En düşük kazanç bizde

    Ötelenen zamlar Temmuz enflasyonunu etkileyecek

    ÖSO ne olacak?

    Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Beni bilim adamı yapan Kur’an-ı Kerim’dir

    İsrail'e gösteremediği tepkiyi Rusya'ya gösterdi

    Aşırı sıcaklık sebebiyle mekanizması bozuldu

    Mısır: UNRWA'ya alternatif kabul etmeyeceğiz

    Rusya'nın füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi - Ukrayna BMGK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    Texas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Türksat 6A uzaya fırlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade yaftası
    Genel

    'Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa kanun kılıfı
    İbrahim Aktaşcı

    Sen enâyi değilsin!
    Misbah ERATİLLA

    Sevginin rengi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hazret-i Musa’nın (as) kıssasından kadın modelleri
    Cevher İLHAN

    “Gri liste” başarısı!
    Genel

    Kastamonu'da Bediüzzaman Mevlidi
    Risale-i Nur'dan

    Irkçılık öyle bir felâket ki

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.