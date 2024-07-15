Suriye: Normalleşme için 2011 öncesine dönülmeli

Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecine” ilişkin bir açıklama yaptı.

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Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: Suriye Arap Cumhuriyeti, bu yöndeki her türlü girişimin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi ve en önemlisi de Suriye topraklarında yasa dışı olarak bulunan güçlerin çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil Türkiye’nin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadele edilmesi gibi arzu edilen sonuçların elde edilmesi için net temellere dayanması gerektiğini vurgulamaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmek için samimi çaba sarf eden kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesinin, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesi duruma dönülmesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır.”

Ankara - Anka