Yargıda bu kadar zikzak olur mu?

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adalet sistemine eleştirilerde bulundu: “Yargıda aynı konuda bu kadar farklı değerlendirme olabilir mi? Olmaması lazım.”

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birtakım eleştirilerde bulundu ve “Yargı bu kadar zikzak yapılmasını kabul eder mi? Beraat kararına göre kişi serbest bırakılıyor. Hemen arkasından buna itiraz edilmiş. HSK da üç hâkimi hemen başka illere tayin etmiş” dedi.

En çok oy alan başkan olarak Yargıtay tarihine geçen İsmail Rüştü Cirit, 23 Mart’ta yaş haddinden emekliye ayrılacak. Cirit, Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün sorularını cevapladı. Yargıdaki çelişkili kararları eleştiren Cirit, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil’in, Ankara 20. Ceza Dairesi tarafından beraat ettirilmesi ve devamında yeniden tutuklanmasını değerlendirdi.

Cirit, şunları söyledi: Yargıda aynı konuda bu kadar farklı değerlendirme olabilir mi? Olmaması lâzım. Beraat kararı veren mahkeme başkanı ve üyelerini kararın arkasından görevden alan HSK’nın bu tavrı da yanlış. O zaman yargı bağımsızlığına gölge düşüyor. Ben bunu önceki dönemlerde yaptığım konuşmalarda da söyledim. ABD’li Rahip Brunson, gazeteci Deniz Yücel ile ilgili kararları örnek verdim. Biz, bir taraftan ‘Yargı bağımsız’ diyoruz, yargıda yarın daha güzel şeyler olacağını söylüyoruz. Ertesi gün bu kişiler serbest bıraktırılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yargı, millet adına bir vekâlet yetkisini kullanıyor. Hâkimlerin, bu vekâlet görevini hiçbir şekilde başkasına vermemesi lazım geldiğini söylüyoruz.

Hâlâ devam etmekte olan bir dâvâ ile ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Ayrıca o dosyanın içeriğini de bilmiyorum. Dosyada bulunan delillere göre bir taraf ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası veriyor. Bir taraf ise beraat kararı veriyor. Yargı bu kadar zikzak yapılmasını kabul eder mi? Beraat kararına göre kişi serbest bırakılıyor. Hemen arkasından buna itiraz edilmiş. HSK da üç hâkimi hemen başka illere tayin etmiş.”