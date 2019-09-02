"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Yargının bağımsız olması hukuk devletinin temelidir'

02 Eylül 2019, Pazartesi 13:08
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuştu.

Yargıtay Başkanı İsmail Cirit, adli yıl açılış töreninde konuşma yapıyor.

Cirit, "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir." dedi.

Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesinin adalet sisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Cirit, "Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır." ifadesini kullandı.

Cirit’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“Bundan önceki adli yıl açılış konuşmalarında olduğu gibi adalet sistemine ilişkin Yargıtay’ın kurumsal görüşlerini şeffaf biçimde sizlerle paylaşacağım. Anayasanın 9.maddesi uyarınca her türlü egemenliğin kaynağının yüce Türk milletinden doğrudan aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Bu sebeple 5.ve son adli yıl açılışını yaparken bu süreçte neleri başarıp neleri başaramadığımızı açıklamak istiyorum.

Hukuk ihtiyacı düzen fikrine dayanır. Bir hukuk düzeni kurmak güçlülerin zayıfları istismar etmesine mani olmaktır.”

“Yargının kullandığı kamusal gücün tartışmaya açık bir kişi tarafından kullanılmasını kimse istemeyecektir. Bu sebeple yüksek mesleki ve kişisel yeteneklere sahip yargı mensuplarının varlığına bağlıdır. Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir."

“Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte parlamenter sistemden farklı bir kuvvetler ayrılığı gündeme gelmiştir. Yargının tarafsızlık özelliği güçlendirilmiş, yargının denetleme ve denge görevi kuvvetlendirilmiştir”

"ADLİ YIL AÇILIŞLARININ ŞEFFAF VE DEMOKRATİK ŞEKİLDE YAPILMASI ÖNEMLİDİR"

"Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir."

"Bağımsız yargı Cumhuryetimizi ve devletimizi ayakta tutan temellerden birisidir. Gerek yurtiçinden gerek yurtdışından üst düzey siyasi kişiliklerin devam eden soruşturmalara haklı gerekçeleri olsa bile belli yönde karar vermeleri için mahkemelere çağrıda bulunmaları veya açıklama yapmaları, adil yargılama hakkını güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesindeki bağımsız ve tarafsız mahkeme maddesiyle bağdaşmamaktadır"

"AB'NİN RAPORU DEĞERSİZ BİR KAĞIT PARÇASIDIR"

"AB'nin raporu değersiz bir kağıt parçasıdır. AB Türk yargı etiğini de görmezden gelmektedir. Uluslararası alanda Türk yargısına yönelik bir karalama kampanyasının parçası olan AB'nin raporundaki ifadeler AB'nin Türk yargısı ve kamuoyu önünde itibar kaybetmesine yol açmıştır"

"Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 yılı Küresel Rakabetçilik Raporu'nda Türkiye'deki yargı bağımsızlığı 111.sırada gösterilmiştir. Söz konusu idam cezalarının günlük yaşamın bir parçası haline geldiği Mısır 29.sıra, Cemal Kaşıkçı cinayetini dünyanın gözü önünde örtbas etmeye çalışan Suudi Arabistan ise 24.sırada gösterilmiştir. Sadece bu iki örnek dahi raporu hazırlayanların hukuk anlayışlarının ve Türk yargısı hakkındaki uluslararası alanda nasıl kirli ve çirkin propaganda yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir"

NTV

Etiketler: AB, rapor, kağıt parçası
Okunma Sayısı: 468
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AGİT: Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

    25 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü

    İmamoğlu, Erdoğan'a yanıt verdi: Demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz

    Ankara Barosu: Açılışı olması gereken yerde yaptık

    Ayder'deki salıncaklar söküldü

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    İran: Attığımız adımların geri dönüşü var

    İmamoğlu: Kimse bana 'Torpilci Belediye Başkanı' diyemeyecek

    'Yargının bağımsız olması hukuk devletinin temelidir'

    Erdoğan'dan yargı reformu hakkında açıklama

    PISA, Türk eğitim sistemini değerlendirdi

    TÜİK, büyüme rakamlarını açıkladı

    Almanya'da eyalet seçimlerinde aşırı sağcı partilerin oyları arttı

    İşte geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

    İstanbul'da taksi zammı yürürlükte

    Brexit'e karşı çıkanlar ihraçla tehdit ediliyor

    Rusya'ya otomotiv ihracatında hedef 500 milyon dolar

    24 saat ulaşım rağbet gördü

    Afganistan'da iki farklı saldırı

    Eğitim yılı dertlerle başlıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Uyuyan kişi de okunandan istifade eder
    Mehmet KARA

    “Zam”a zam diyememek!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Roller mi değişti?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni yayın dönemi
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak rahmetiyle bize yakındır
    Şükrü BULUT

    Medrese’ye Tekye’ye dokunma!
    Orhan GÜLER

    “Gözümüzü ‘hükûmet kapısı’ndan çekmek zarurettir!”
    Faruk ÇAKIR

    Yemen ölsün mü?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Molla Hamid’in oğlu Hasan Ekinci anlatıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.