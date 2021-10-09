'Yargısız infaz yapılıyor'

Birleştirilen Çarşı ve Gezi dâvâlarının ilk duruşması önceki gün İstanbul’da 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

52 sanığın yargılandığı dâvâda mahkeme, sanık avukatlarının usüle ilişkin itirazlarını reddedip 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın tutukluluğunun devam etmesi yönünde karar verdi. DW Türkçe’nin haberine göre, çok sayıda milletvekili, siyasetçi, diplomat ve hak örgütü temsilcisinin izlediği duruşma, kalabalık nedeniyle 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi salonu yerine 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Yaklaşık dört yıldır tutuklu bulunan, Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan iş insanı Osman Kavala, en son söz alarak savunmasını yaptığı savunmasında, iddianamede kendisine isnat edilen suçların somut delillere dayanmadığını belirterek, “Sudan bahanelerle tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır, algı yaratma çabasıdır, AİHM’in kararının etrafından dolanma girişimidir. Umarım, davaların birleştirilmesi, Türk yargısının karşı karşıya olduğu tehditlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olur” dedi.

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