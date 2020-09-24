Yargıtay'dan Türköne hakkında tahliye kararı

Yargıtay, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Zaman gazetesi yazarı Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Yargıtay, 4 yıl 2 aydır cezaevinde bulunan Türköne'nin tahliyesine karar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen haziran ayında Türköne ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunmuştu.

"Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtazer Türköne'nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir" diyen Bahçeli, şöyle devam etmişti:

"Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtazer Türköne'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala'nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz'er Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir."

Sputnik Türkiye