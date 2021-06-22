"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Yargıtay'ın 24 daireden oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı

22 Haziran 2021, Salı 17:00
Yargıtayda bir hukuk ve üç ceza dairesinin kapatılmasıyla, temyiz mahkemesinin 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 16. Hukuk Dairesinin kapatılmasına, dairenin işlerinin 1. ve 8. Hukuk Dairelerine devrine karar verildi.

Kararda ayrıca, Yargıtay 14, 15 ve 19. Ceza Dairelerinin de kapatılması ve görevlerinin de diğer dairelere devri kararlaştırıldı.

Kurul tarafından, yüksek yargıçları ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin bu görevinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesine verilmesine hükmedildi. Söz konusu dairenin tefecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına ilişkin işlerini inceleme görevi ise 5. Ceza Dairesine devredildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesine de kapatılan 14. Ceza Dairesinin baktığı davalar verildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, kapatılan daireler nedeniyle bazı dairelerin isimlerinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, darbe girişimi ve örgüt üyelikleri dosyalarına bakan 16. Ceza Dairesinin adı, 3. Ceza Dairesi olarak, 15. Hukuk Dairesinin adı 6. Hukuk Dairesi olarak, 14. Hukuk Dairesinin adı da 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirildi.

Kurul tarafından ayrıca, diğer bazı daireler arasındaki iş bölümü ve görevlere ilişkin de değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerle, Yargıtayın 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24 daireden oluşturulması kapsamındaki çalışmalar tamamlandı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, bazı dairelerin daha önce kapatılmasına ya da birleştirilmesine karar vermişti.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kırşehir'den tüm illere gönderilecek

    Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

    ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

    Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

    MİT'in Irak'taki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    Ghebreyesus: Afrika şimdi şiddetli bir salgınla karşı karşıya

    Avrupa'da hava kirliliği alarmı

    İtalya'da da açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor

    Aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    34 milyon kişi bankalara borçlu

    Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili?

    Kur’ân bize bir rehberdir

    Korkunç israf

    Bu yetki niçin verildi?

    ‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’

    “Çocuklardaki teknoloji bağımlılığı kalıcı olabilir”

    İsrail'de Delta varyantı alarmı

    Türkiye'nin son 24 saati

    Salgınla mücadelede yeni kararlar: 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atatürkçülük dersiyle bilim dışılığa devam
    Osman ZENGİN

    “Allah müsaade ediyor, Birinci Abi etmiyor”
    Ahmet BATTAL

    Hem suçlu, hem masum olunur mu?
    Faruk ÇAKIR

    Bu sessizlik niye?
    Cevher İLHAN

    “Kaos plânı” bozulmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu yetki niçin verildi?
    Atilla YILMAZ

    Kardeşlerden Bediüzzaman’a bir soru:Bu safahatı hoş mu görüyorsun?
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın belâgatini hissedebilir miyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.