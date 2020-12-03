"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Yarı kapanma sonuç vermedi

03 Aralık 2020, Perşembe 23:39
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbirlere rağmen İstanbul’da araç ve yaya trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti.

İşinden çıkıp evlerine gitmeye çalışan İstanbullular sosyal mesafeye aldırmadan toplu taşıma araçlarına akın etti. İstanbul Tabip Odası, kentte hastanelerin dolma aşamasına geldiğini belirterek, en az iki haftalık tam kapanmanın şart olduğunu bildirmişti.

Tam kapanma şart

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbirleri ‘yarım tedbir’ diye nitelendirerek, bunları yeterli bulmayan İstanbul Tabip Odası, dün yaptığı açıklamada, ‘tam kapanma’nın şart olduğunu bildirmişti. Oda Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Türkiye’nin yüzde 20’sinin yaşadığı İstanbul’da hastanelerde yoğun bakımlar ve yatak sayılarının dolma noktasına geldiğine işaret etmişti. 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi için kararlıyız

    Daha az güvenlikçi, daha çok Hürriyetçi bir çizgi çağrısı

    Hz. Ali, ‘adalet-i mahza’yı esas aldı

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Facebook'tan Kovid-19 aşısına ilişkin paylaşımlar hakkında karar

    Sivasspor, Villarreal'e mağlup oldu

    Erdoğan - Ruhani görüşmesinde hangi konular konuşuldu?

    İtalya'da en yüksek günlük ölüm sayısı gözlemlendi

    BM Raportörlerinden Fransa'ya ''güvenlik yasa tasarısı'' uyarısı

    Türkiye'de son 24 saatte 187 kişi vefat etti, 32381 vaka gözlemlendi

    Türk Konseyi'nden Azerbaycan'a destek açıklaması

    Kalp krizi sonucu vefat eden Polis Anayurdu dualarla uğurlandı

    İstanbul için bir uyarı daha

    Zeytin Dalı bölgesinde Şehit olan Mehmet Altun dualarla uğurlandı

    Bakan Kasapoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Kahramanmaraş'ta polis ekibine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

    Dağlık Karabağ'da 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu

    AB ile Yunanistan yeni göçmen kabul merkezi kuracak

    Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Salgın yayıldıkça
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hapishaneler Nur Medresesi hükmüne geçti
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ayeti nasıl anlayacağız?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Tek adam” ekonomiyi de çökertir
    Ahmet BATTAL

    Yeniden “devlet politikası” dönemi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadele, Samsun’dan 6 ay önce başladı
    Şükrü BULUT

    Feminizm bir tahrip projesi mi?
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde gidiş ne yöne?
    Genel

    Hz. Ali, ‘adalet-i mahza’yı esas aldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.