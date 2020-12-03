Yarı kapanma sonuç vermedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbirlere rağmen İstanbul’da araç ve yaya trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti.

İşinden çıkıp evlerine gitmeye çalışan İstanbullular sosyal mesafeye aldırmadan toplu taşıma araçlarına akın etti. İstanbul Tabip Odası, kentte hastanelerin dolma aşamasına geldiğini belirterek, en az iki haftalık tam kapanmanın şart olduğunu bildirmişti. Tam kapanma şart Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbirleri ‘yarım tedbir’ diye nitelendirerek, bunları yeterli bulmayan İstanbul Tabip Odası, dün yaptığı açıklamada, ‘tam kapanma’nın şart olduğunu bildirmişti. Oda Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Türkiye’nin yüzde 20’sinin yaşadığı İstanbul’da hastanelerde yoğun bakımlar ve yatak sayılarının dolma noktasına geldiğine işaret etmişti.

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