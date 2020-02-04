CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine “Yasama Yetkisi Devredilemez” adlı bir çalışma hazırladı.

Cumhuriyet’in haberine göre, çalışmada Temmuz 2018’den bu yana yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yönleri ele alındı. “Yeni sisteme karşı yeni bir muhalefet yönteminin geliştirilmesi gerektiğine” dikkati çekilen çalışmada, “Millet İttifakı’nda yer alan partiler kadar HDP, TİP gibi muhalefette yer alan partileri de kapsamına alan demokratik muhalefetin tek kişi yönetimini aşmaya özgü muhalefet yol ve yöntemleri geliştirmesi gerektiği” tesbiti yer aldı. Öte yandan TBMM’nin yasa yapmadığı kanaatine varuılan çalışmada şu değerlendirmeler yer alıyor: “Yasama girişimi TBMM tekeline verilmiş olsa da yasa önerileri genellikle TBMM dışında, Saray’da ya da bakanlıklarda hazırlandığından; inisiyatif, komisyonlar, TBMM Genel Kurulu’ndan oluşan yasama sacayağı kırılmış bulunuyor. Erkler ayrlığı vaadiyle getirilen yeni sistemde üç erkin yürütme tekelini elinde tutan tek kişi güdümünde birleşme tehlikesi doğdu.”

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