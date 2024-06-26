Yaşar Yakış vefat etti

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve partinin ilk hükumetinin dışişleri bakanı olan Yaşar Yakış, 85 yaşında vefat etti.

Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül’e bıraktı. Milletvekilliğini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yakış, başta dış politika konusunda olmak AKP’ye yönelttiği eleştirilerle dikkat çekmesinin ardından kurucusu olduğu partiden 28 Mart 2016’da ihraç edildi. Haber Merkezi

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