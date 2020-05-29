YASSIADA’DA, 27 MAYIS DARBESİNİN ORTAKLARINDAN BİRİNİN SİYASETTEKİ HALEFİYLE BİRLİKTE AÇILIŞI YAPILAN TESİS VE TÖRENDEKİ KONUŞMALAR, “YASLI ADA”DA YAŞANAN ACILARA SAYGISIZLIK OLARAK YORUMLANDI VE TEPKİYLE KARŞILANDI.

HABER: Nurseza Okur - Recep Gören

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL

YASSIADA’DAN trajikomik fotoğraflar... Yassıada’da açılış adı altında maskeli balo vardı! Yassıada’nın ismini ve yaslı ruhunu yok ettiniz! Yaşanan acılara, anılara saygısızlık yaptınız! Ama bilesiniz ki; ne Türkiye’yi, ne de Demokrat Parti, şehit Adnan Menderes ve diğer âbide şahsiyetlerimizi daha fazla yağmalatmayacağız!!!

ESKİ AKP’Lİ BAKAN ERTUĞRUL GÜNAY

NİCE haksızlıkların ve acıların yaşandığı Yassıada bir konaklama/dinlenme tesisi değil, tarihî doku ve ortamına dokunulmadan gerçek bir ‘Yüzleşme Müzesi’ olmalıydı.

ESKİ AKP’Lİ VEKİL HALUK ÖZDALGA

YASSIADA 27 Mayıs askerî darbesinden sonra yaşanan acıların simgesi idi. Şimdi görgü-süzlüğün ve yağmacı yap-satçılığın simgesine dönüştürmüşler.

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Yassıada istismarına tepki

27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” altında açılan Yassıada’nın istismar edilerek yaslı ruhunu kaybetmesi tepki topladı.



Yassıada'nın eski hali

27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümünde Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının idam kararının verildiği Yassıada, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” ismiyle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşen açılış büyük tepki çekti. Bir yandan adanın yaslı ruhunun yok edildiğinin altı çizilirken diğer yandan MHP’nin kurucu lideri olan Alparslan Türkeş’in darbe bildirisini okuduğu hatırlatılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açılış töreninde boy göstermesi eleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yassıada’dan trajikomik fotoğraflar... Yassıada’nın ismini ve yaslı ruhunu yok ettiniz! Yaşanan acılara, anılara saygısızlık yaptınız! Ama bilesiniz ki; ne Türkiye’yi ne de Demokrat Parti, Şehit Adnan Menderes ve diğer abide şahsiyetlerimizi daha fazla yağmalatmayacağız! Yassıada’da açılış adı altında Maskeli Balo vardı!” ifadelerini kullandı.

“Yüzleşme Müzesi” olmalıydı

Yassıada’nın istismarına tepki gösteren bir diğer isim ise Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay oldu. Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Nice haksızlıkların ve acıların yaşandığı Yassıada, bir konaklama/dinlenme tesisi değil, tarihi doku ve ortamına dokunulmadan gerçek bir ‘Yüzleşme Müzesi’ olmalıydı.” DP Genel Başkanı Uysal bu gönderiyi alıntılayarak “Bu yanlışa, yaşanan acılara ve anılara saygısızlık mahiyetindeki Yassıada’nın ‘Dönüşüm Projesi’ ne başından itibaren hasbi duygularla azami dikkat, hassasiyet gösteren Kültür E. Bakanımız Sn. Ertuğrul Günay Beyfendiye minnet ve şükranlarımı sunarım” dedi. Eski AKP Milletvekili Haluk Özdalga ise “Yassıada 27 Mayıs askerî darbesinden sonra yaşanan acıların simgesi idi. Şimdi görgüsüzlüğün ve yağmacı yap-satçılığın simgesine dönüştürmüşler.”

Marifet demokrasi ve hürriyetler ülkesi yapabilmek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da sosyal medya hesabından “İnsansız adayı “demokrasi ve özgürlükler adası” yapmak kolay; marifet, hatta asgarî sorumluluk insanların yaşadığı yeri “demokrasi ve özgürlükler ülkesi” yapmak... Demokrasi ve özgürlükleri adaya kapatmak böyle bir şey olsa gerek...” açıklamasında bulundu. Mimar Doğan Hasol ise, “Yassıada, yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlük Adası 27 Mayıs günü açıldı. Fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, mimari ifadesi “demokrasi ve özgürlük”ten uzak bir anlayışı yansıtıyor. Demokrasi ve özgürlük anlayışımız buysa sözün bittiği yerdeyiz” dedi. İdare Hukukçusu Metin Günday, Twitter’da “27 Mayıs Darbesini radyolardan halka coşkuyla duyuran,daha sonra yönetimin sivillere devredilmeyip askerlerce sürdürülmesini savunan,bu nedenle Millî Birlik Komitesinden tasfiye edilerek yurtdışına gönderilen kurmay albay kimdi? Bahçeli Devlet bugün Yassıada’da iken düşünsün!” ifadelerini paylaştı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle anıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 1960’daki askerî darbenin 60’ıncı yılında Twitter’dan mesaj yayınladı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Kılıçdaroğlu, millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul ettiklerini dile getirdi. CHP lideri, eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın rahmet ve saygıyla andıklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin ‘Biz darbelere karşıyız’ demeleri tam bir aldatmacadır…”

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Zihninde CHP’den kopya kategoriler var

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, gazeteci Adem Özköse’nin Youtube kanalında son siyasî gelişmeleri değerlendirdi. Yeneroğlu, AKP’den ayrılmasıyla ilgili, “AK Parti Türkiye’yi otoriter bir rejime dönüştürdüğü için, demokratik tüm kazanımları ezdiği için, temel hakların her gün altını oyduğu için, ülkeyi anayasasızlaştırdığı için biz bu gidişata karşı çıkıyoruz. Biz siyaseti meslek olarak görmüyoruz” dedi. Yeneroğlu, “Korkarım ki bu gidişat böyle deva ederse, şimdiye kadar olduğu gibi İslâmî entelijansyada bu gidişata hak adına, hukuk adına ses çıkarılmazsa 3-4 nesil söz söyleyebilecek cümle kuramayacak bu kesim” ifadelerini kullandı. Şahit olduğu hukuksuzları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattığını kaydeden Yeneroğlu, “İlk başlarda anlayışla karşılayabileceğini düşünüyordum. Ama zamanla gördüm ki önceki CHP’den kopyalanmış, toplumu kutuplaştırmaya matuf ve kendi zihin dünyasında hukuk dışında başka kategoriler var. Ben bunu ‘düşman hukuku’ diye değerlendiriyorum. Siz insanları toplum içinde eşit vatandaşlar olarak değerlendirmezseniz ve bu insanların temel haklarını esas kabul etmezseniz, bu insanları ötekileştirip bir ‘hain damgasıyla’ yaftalarsanız o zaman bu insanlarla ilgili her şey tabiri caizse meşrû oluyor.”