Yeneroğlu: AİHM kararları uygulansın

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesini Meclis gündemine taşıdı.

Yeneroğlu, Türkiye açısından kararları uygulama oranının %90 olmasına rağmen dosya sayısı açısından bakıldığında 456 dosyanın icrasının yapılmadığını ifade etti. Yeneroğlu şunları sordu: “Verilere göre AİHM’in vermiş olduğu uygulanmayan 456 dosyada kaç kişi hakkında ihlal kararı verilmiştir? Verilen bu ihlal kararlarında Türkiye aleyhine hükmedilen tazminat miktarı ne kadardır? Verilen bu ihlal kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddelerinin ihlal edildiğine hükmedilmiştir?” Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 252

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.