Yeneroğlu: Kavala iddianamesini okudum, maddî kanıtlar bulamadım

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan iddianameyi okuduğunu belirterek, “Kavala’nın ‘Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü’ olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım.

Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim” dedi. Gezi Parkı protestoları davası dün Silivri’de başladı. Sanıklardan Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala yaklaşık 20 aydır, Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu ise 7 aya yakın bir süredir tutuklu. Son zamanlarda AKP içindeki eleştirileriyle gündeme gelen partinin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ayrıca iddianamede adı geçen Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantılar hukuk adına ürkütücü. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç” dedi.

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