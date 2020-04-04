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4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yeneroğlu: Keyfi uygulamalara son verilsin

04 Nisan 2020, Cumartesi
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, infaz düzenlemesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Cinayet, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, işkence, mükerrer suçlar, kamu düzenine karşı suçlar ile polise, askere silâh sıkanların, 15 Temmuz darbe girişimine katılanların infaz indiriminden yararlandırılmaması gerektiğini belirten Yeneroğlu, sadece düşüncesini açıklamış, tweet atmış, haber yapmış kişilerin cezaevinde kalmasının da hukuk devleti için kabul edilemez olduğunu savundu.

AİHM kararları dikkate alınarak, terör kavramının içi boşaltılmış, keyfi uygulamasına son verilmesini, terörle ilintili suçlar yakıştırılan gazeteciler ve düşüncelerinden dolayı suçlanan aydınlara karşı hukuksuz uygulamalara son verilmesini isteyen Yeneroğlu, düşünce suçlularının ve gazetecilerin yargı paketinden yararlandırılmaları gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, yargıya güvenin ciddî manada zedelenmiş olduğunu da savunarak, “Yargı paketi ile özellikle son yıllardaki adaletsiz yargılamalardan dolayı, toplumun geniş kesimine yayılan adalet sistemine güvenin yeniden inşası gerekirken, diğer taraftan toplumun vicdanını zedeleyecek belirli suçların yargı paketi dışında tutulması dengesinin sağlanması gerekir.” diye konuştu. 

AA

Etiketler: keyfi uygulama
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