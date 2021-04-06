Yeneroğlu: Mehmet Kutlular Bey’in vefatını teessürle öğrendim

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı.

Yeneroğlu, ''Yeni Asya Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Sn Mehmet Kutlular Bey’in vefatını teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin, Rabb’im mekânını Cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.'' dedi. *** Okumak için tıklayınız: Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

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