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12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yeneroğlu: Suskunluğa öfkeliyiz

11 Haziran 2021, Cuma 23:53
Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili yorumlarda bulunan Mustafa Yeneroğlu, “Tüm bu iddialar karşısında yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeni kuran HSK’nın hareketsiz kalmasına öfkeliyiz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’in iddialarına ilişkin konuşan Yeneroğlu, “bir mafya liderinin, parti yöneticileri ve bakanlar hakkındaki vahim iddiaları karşısında hareket edecek bir savcının dahi bulunmamasına öfkelendiklerini” söyledi. Yeneroğlu,”Bir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı’nın, hakkındaki feci iddialar karşısında ‘benden daha beterleri var’ diye kendini diğer savcılar üzerinden temizlemeye çalışmasına öfkeliyiz. Tüm bu iddialar karşısında yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeni kuran HSK’nın hareketsiz kalmasına öfkeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hiç mi utanmıyorsunuz?

“Devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz” görüşünü savunan Yeneroğlu, hukukun ayaklar altına alındığını öne sürdü. Yeneroğlu, “Bu çürümüşlükten hiç utanmıyorsunuz değil mi? Utansanız Osman Kavala’yı, Ahmet Altan’ı cezaevinde tutmazdınız. Utansanız paralel devlet yapısının devlet içerisinde örgütlenmesini sağlayanları göz ardı ederek, 15 Temmuz darbe girişiminden yüz binlerce kişiyi sorumlu tutarak bunların hayatını Cehenneme çevirmezdiniz” diye konuştu.

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Bu iddiaları görmezden gelemezsiniz

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları için “Bunu görmezden gelebilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Çiçek’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında bir siyasî etik yasası çıkarılması talebi üzerine aradığını belirtti.  Çiçek, “Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?” dedi. Cemil Çiçek, önceki açıklamalarında Sedat Peker’in iddiaları sonrası savcıların harekete geçmesi gerektiğini belirtmişti.

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