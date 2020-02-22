Yeni Asya çizgilerle anlatıldı

Yeni Asya’nın 50 yıllık geçmişi, Karikatüristimiz İbrahim Özdabak tarafından çizgilerle anlatıldı.

Yeni Asya’nın ikinci 50 yıl programları, yurt sathında çeşitli faaliyetlerle anlatılıyor. Malatyalı okuyucular, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım yüzyılı geride bırakan Yeni Asya’yı, “Çizgilerle Yeni Asya” programıyla daha iyi tanıdılar. Programa katılan Gazetemiz karikatüristi İbrahim Özdabak, çizdikleri karikatürlerle 50 yıllık süreci anlattı.

“Bu silâh susmamalı”

Programa Risale-i Nur’dan bir bölüm okunarak başlandı. Daha sonra Yeni Asya’nın 50 yıllık sürecini değerlendiren Özdabak, Yeni Asya’nın gelişen seyrini çizgilerle anlattı.

Programın ardından karikatür albümünü imzaladı. Özdabak, Yeni Asya Kurucu Genel Yayın Müdürü Mustafa Nezihi Polat’ın Yeni Asya kalemini göstererek “Bu silâh susmamalı“ dediği karikatürü gösterdi ve şunları söyledi: “Çizerler kalemi mürekkepe batırarak, kâğıdın üzerinde bir gezintiye çıkarlar. Kalemlerin efendisi bir adam Mustafa Nezihi Polat. ‘Bu silâh susmamalı’ başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Burada kastedilen silâh, kalemdi. Yazısında şunu söylüyordu: ‘Unutmayacaksınız ki, Fatih’in İstanbul’un surlarında gedikler açan topu neyse, asrımızda da Müslümanın küfür surlarında gedikler açıp İslâmın hakkaniyetini ispat eden gazetesi odur.’ Gazetenin kuruluşundan 6 ay kadar kısa bir süre sonra, elim bir kaza neticesinde Hakk’a uğurladığımız Mustafa Nezihi Polat’ı rahmetle anıyoruz.”

Malatya'da bir seminer veren karikatüristimiz İbrahim Özdabak, Yeni Asya Malatya Temsilciliğini de ziyaret etti. Fotoğrafta, Özdabak, Ahmet Kurnaz (solda) ve Mahmut Gültekin (sağda) ile birlikte görülüyor.

Malatya - Ahmet Kurnaz