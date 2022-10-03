Yeni Asya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Ali Çiftkaya, Abdurrahman Koçak ve Hayrettin Huyut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Meclis’teki makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’in de katıldığı görüşmede 6’lı Masa’nın Türkiye için bir şans olduğu vurgulanırken, Yeni Asya’nın da bu masaya desteği ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Kılıçdaroğlu’na yayınlarımız ve Yeni Asya’nın çizgisi hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette Bediüzzaman’ın istibdat tarifi üzerinden bugünkü uygulamalara değinilerek bütün İslam âleminin probleminin tek adamcılık ve istibdat uygulamaları olduğu belirtildi. Rahmetli Demirel’in okula, camiye ve kışlaya siyaset sokulmamalı ifadesi hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu ise memnuniyetini ifade etti.

Bandrol, resmî ilan ve kart desteğine teşekkür

Menfaat üzerine yapılan siyasetin insanı canavarlaştıracağı; millete ümit vermek gerektiği, Bediüzzaman’ın ifadesiyle ümitsizliğin kanser gibi olduğu, milletin ümidinin kaybolmasının tamiri zor bir durum olduğu ifade edildi. Genel Başkanın ifadelerinde ümit vermesinin önemine vurgu yapıldı. CHP lideri iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapmanın, tahrik etmenin doğru olmadığını belirterek “Siyaset akıl ve mantıkla yapılmalı, sadece oy ve menfaat için yapılmamalı” dedi. Sohbette Kılıçdaroğlu’na bandrol meselesindeki tavrı ve basın kartı, resmî ilan konusunda Yeni Asya’ya yapılanları Meclis kürsüsünde ifade ettiği için teşekkür edildi ve dua edildiği belirtildi. O da “dualarınızı beklerim” ifadesini kullandı.

Ankara - Recep Gören