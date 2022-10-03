"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yeni Asya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

03 Ekim 2022, Pazartesi
Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Ali Çiftkaya, Abdurrahman Koçak ve Hayrettin Huyut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Meclis’teki makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’in de katıldığı görüşmede 6’lı Masa’nın Türkiye için bir şans olduğu vurgulanırken, Yeni Asya’nın da bu masaya desteği ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerimiz Kılıçdaroğlu’na yayınlarımız ve Yeni Asya’nın çizgisi hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette Bediüzzaman’ın istibdat tarifi üzerinden bugünkü uygulamalara değinilerek bütün İslam âleminin probleminin tek adamcılık ve istibdat uygulamaları olduğu belirtildi. Rahmetli Demirel’in okula, camiye ve kışlaya siyaset sokulmamalı ifadesi hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu ise memnuniyetini ifade etti.

Bandrol, resmî ilan ve kart desteğine teşekkür

Menfaat üzerine yapılan siyasetin insanı canavarlaştıracağı; millete ümit vermek gerektiği, Bediüzzaman’ın ifadesiyle ümitsizliğin kanser gibi olduğu, milletin ümidinin kaybolmasının tamiri zor bir durum olduğu ifade edildi. Genel Başkanın ifadelerinde ümit vermesinin önemine vurgu yapıldı. CHP lideri iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapmanın, tahrik etmenin doğru olmadığını belirterek “Siyaset akıl ve mantıkla yapılmalı, sadece oy ve menfaat için yapılmamalı” dedi. Sohbette Kılıçdaroğlu’na bandrol meselesindeki tavrı ve basın kartı, resmî ilan konusunda Yeni Asya’ya yapılanları Meclis kürsüsünde ifade ettiği için teşekkür edildi ve dua edildiği belirtildi. O da “dualarınızı beklerim” ifadesini kullandı. 

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    8 milyon Uygur toplama kamplarında

    Yeni Asya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

    6'lı Masa'dan merakla beklenen toplantı sonrası ortak açıklama: ''Milletimiz müsterih olsun!''

    Golsüz derbi

    Bulgaristan’da Borisov’un partisi seçimi ilk sırada bitirdi

    Asıl olan, harcanabilir geliri arttırmak

    Şehit Astsubay Yusuf Ataş, Elazığ'dan ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı

    Bu maaşla geçinmek mümkün mü?

    İstanbul’da enflasyon yüzde 107.42

    Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Taşeron ve EYT’lilerin hepsi kapsama alınsın

    Liyakat ve ehliyet hatırlatması

    İki kişiden biri hastaneden randevu alamıyor

    Ekran bağımlılığına karşı büyük mücadele

    İşsizlik Fonu açık verdi

    Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

    İran'daki gösteriler 15. gününde

    Kırım'da iniş yapan uçakta patlama

    Rusya, ''dost olmayan ülkelere'' kara yolu yasağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    İlahi gazabı celbetmeyin!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’den heykel fetvâsı istendi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur Korumalı Sistem kimleri korumaz?
    Genel

    8 milyon Uygur toplama kamplarında
    Mehmet KARA

    “Nasıl olsa inanan var”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İlk düğme yanlış iliklenince
    Yeni Asya'dan Size

    Merkezi âcilen güçlendirmemiz şart
    Risale-i Nur'dan

    Minber, siyasetin değil, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.