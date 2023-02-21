Yeni Asya, demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez savunucusu

21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

CEMAL ENGİNYURT - DP Genel Başkan Yard. Ordu milletvekili

54.kuruluş yıldönümünde Yeni Asya gazetesini candan tebrik ediyorum. Tarafsız, çıkarsız bir habercilik ve demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez savunucusu olan, Demokrat kimliğini her zaman muhafaza eden Yeni Asya gazetesini nice başarılı yıllarda görme arzusuyla, tekraren 54. Yılını tebrik ediyorum.

Gazetenin yıllar süren mücadelesinde emeği geçenleri saygıyla anıyorum. Vefat etmiş olanlara rahmet, mücadeleyi sürdürenlere sağlık sıhhat ve başarılar diliyorum.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi