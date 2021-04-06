Yeni Asya’nın ve hürriyetçi demokratların başı sağ olsun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

Uysal, paylaştığı mesajda ''Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın vefatı dolayısıyla kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, Yeni Asya Gazetesi camiasına ve Hürriyetçi Demokratlara başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı. *** Okumak için tıklayınız: Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

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