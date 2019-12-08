Yeni bir HSK’ya ihtiyaç var

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Türkiye’nin bir taraftan kuvvetler ayrılığını sağlayacak, en çekingen hÂkime bile kitapta ne yazıyorsa o kararı vermesi halinde çekinecek hiçbir şeyi olmadığı güvencesini verecek yeni bir HSK’ya ihtiyacı var” dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında “Yargı Reformu Stratejisi 2019’un Değerlendirilmesi” faaliyeti düzenlendi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin bir taraftan kuvvetler ayrılığını sağlayacak, en çekingen hâkime bile kitapta ne yazıyorsa o kararı vermesi halinde çekinecek hiçbir şeyi olmadığı güvencesini verecek yeni bir Hâkimler ve ayrıca Savcılar Yüksek Kuruluna ihtiyaç var. Yapısının bir taraftan demokratik, bir taraftan da liyakate önem verir şekilde olmasını sağlama zorunluluğumuz da var. Seçim işinin bir kısmını çok nitelikli çoğunlukla Meclise bırakmak, kalan kısmını Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay, Danıştay kurullarına yine çok nitelikli çoğunlukla bırakmak önerimiz ortada. Yani sistem değişikliğine ihtiyacımız var.”

Siyasetin kürsüye müdahalesinden rahatsızız

T24’ün haberine göre, yargı alanında iyi uygulamaları çoğaltıp yanlış olanları azaltmak gerektiğini belirten Feyzioğlu, “Bu sistemi getirdiğimizde şunu da çok iyi dengelemek zorundayız. Biz kürsüden siyaset yapan hâkim de istemiyoruz. Siyasetin kürsüye müdahalesinden rahatsızız. Müdahale imkânının bulunmasından rahatsızız. İspatını aramaya ihtiyacımız yok. Çünkü sistem HSK’nın oluşumu nedeniyle ön ve arka kapıları açmış durumda. Bir kişi bile fiilen müdahale etmeyebilir. Ama müdahale imkânı varsa on binlerce çalışkan hâkimimiz, savcımız, avukatımız müdahale yok diye bunun garantisini veremez. Ağızlarıyla kuş tutsa bile yargı toplumsal çatışmanın sebebi olur. Zaten durum bu. Dolayısıyla bunu düzeltmemiz lâzım” değerlendirmesinde bulundu.