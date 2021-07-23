Yeni bir kapanmaya doğru gidiyoruz

SES Başkanı Erkan Batmaz, “Açıklanan vak’alar 8 bin sınırını da geçti ve her geçen gün artıyor. Gelinen durum bizi maalesef 4. pikle birlikte yeni bir kapanmaya doğru itiyor” dedi.

Türkiye’de artan koronavirus vakalarını ve iktidarın pandemi politikasını SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, ARTI TV’de ekrana gelen “Haber Aktüel” kuşağında değerlendirdi. Batmaz, 1 Temmuz’da açıklanan kararın ardından “pandeminin bittiği” algısının oluştuğunu ancak pandeminin bitmediği gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzun altını çizdi. Batmaz, “Psikolojik sınırımız 7 binlerdi, açıklanan vak’alar 8 bin sınırını da geçti ve her geçen gün artıyor. Evet, ölüm sayıları düştü, fakat hem yaz dönemi hem de bayram taTili toplumsal hareketliliği artıran bir süreç, maalesef virüsün yayılmasına da imkan sağlıyor. Zaten bu kapanıp-açılma bizi bir kısır döngüye itti. 1 Temmuz’da karar açıklanırken ‘Bu verileri bizimle de paylaşın, hangi bilimsel, epidemolojik verilerle tam açılma kararı alıyorsunuz?’ diye sormuştuk. Biz o dönemki verileri incelediğimizde tamamen açılma olacağını aklımızdan geçirmiyorduk. Ancak gelinen durum bizi maalesef 4. pikle birlikte yeni bir kapanmaya doğru itiyor” diyerek şu sözleri sarf etti:

Pandeminin bitmediği vurgulanmalıydı

“1 Temmuz’da açıklanan durum şuydu: Her şey bitti, rahatlayabiliriz. Toplumun 2 yılın getirdiği hem ekonomik hem de psikolojik yıpranmışlıkla bu kararın ardından rehavete kapılacağı hesap edilmeliydi. Bu bağlamda pandeminin bitmediğinin altı çizilmeliydi, bu yapılmadı. İkinci olarak da aşılanma süreci. Aşılama hızı bir ivme kazandı, biz de sendika olarak aşı kampanyaları yapıyoruz. Toplumun bağışıklanması çok önemli. Ancak aşı olunsa da maske ve mesafe kuralına dikkat edilmeli. Bunlarla birlikte aşılar hastalığa yakalanmayı ciddî oranda engelliyor. Biz bu 8 bin vak’anın ne kadarının Delta varyantı olduğunu bilmiyoruz, çünkü bu veriler bizimle paylaşılmıyor. Ancak gözlemlediğimiz şu, Delta varyantı çok hızlı yayılıyor.” Batmaz, açılmanın birden değil, kademeli ve kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini vurgularken özellikle Rusya’dan gelen turistlerin virüs taşımasının yüksek ihtimal olduğunu çünkü bu ülkede aşılama oranın çok düşük ve Delta varyantı sayılarının da yüksek olduğunu belirtti. Batmaz, 4. pik yaşanması haline ne sağlık emekçilerinin ne de toplumun bunu kaldıramayacağını savundu.

***

Nisan’daki vak’aları tekrar görebiliriz

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, birçok ülke ile birlikte Türkiye’de de 36 ilde tesbit edilen Delta varyantı ve tekrar artış eğilimine geçen Kovid-19 vaka sayılarının, salgında yeni bir dalganın yaşanması konusunda oluşturabileceği risklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arman, “Dünyada 95’den fazla ülkede görüldüğü bilinen ve yayılımı önlenemeyen, yeniden sınır kapama ve kapanmalara yol açan Delta varyantının ülkemizde de etkisini göstermeye başladığını görüyoruz. Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vak’a artışları ve Nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur” ifadesini kullandı. Arman, “Yeni varyantların özellikle aşı oranlarının düşük olduğu ülkelerde ortaya çıkışı, aslında aşının önemini çok açık olarak ortaya koyuyor. Diğer yandan hastaneye yatışlar da özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu” diye konuştu. Ankara - aa

***

Günlük vak’a sayısı 10 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgınına ilişkin günlük resmî verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi vefat etti, 5 bin 93 kişi de iyileşti. Son 24 saatte 214 bin 196 Covid-19 testi yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada “Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz” dedi. Günlük vaka sayısı geçtiğimiz gün 8 bin 151, vefat sayısı ise 59 olmuştu.