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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Yeni sistemde yap-boz’lar bitmiyor

22 Nisan 2021, Perşembe 21:00
Siyaset bilimci Berk Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikiye bölünmesinin “büyük hata” olduğunu, bu iki bakanlığın CHS’ye geçilirken 2018’de birleştirildiğini hatırlatarak, “Demek ki yeni yapılanmada da bir hata olmuş” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin 24 Mart’taki 7. Olağan Büyük Kongresi’nden sonra siyasetin gündeminden düşmeyen kabine revizyonunu sonunda gerçekleştirdi.

dw Türkçe’nin haberine göre, muhalefetin yolsuzluk iddialarının hedefindeki Ruhsar Pekcan’ı kabine dışı bırakan Erdoğan, onun yerine Ticaret Bakanlığı görevine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’u atadı. Revizyon kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeniden ikiye ayrıldı. 

Parti içi çekişme

Sabancı Üniversitesi’nden siyaset bilimci Berk Esen de, Mehmet Muş’un bakanlık görevine getirilmesini değerlendirirken “AKP’nin içeriden bölündüğü ortada. Sürekli bir Berat Albayrak sancısı yaşanıyor, ama o da yakınlarını, arkadaşlarını bakanlığa taşıyor. Belli ki Mehmet Muş’un bakanlığa getirilmesi de parti içi bir operasyon. AKP’deki Albayrak’la somutlaşan iç çekişmenin kabineye yansıdığı ortada” diyor. Esen’e göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi ise “büyük hata”. Bu iki bakanlığın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken 2018’de birleştirildiğini hatırlatan Esen, “Demek ki yeni yapılanmada da bir hata olmuş. Devletin dağıttığı sosyal yardımlar bu bakanlık üzerinden yürütülüyordu. Özellikle pandemi döneminde bu yardımların nasıl vatandaşa ulaştırılacağı önem taşıyor. Oysa şimdi; bürokrasi yeniden ikiye ayrılacak. Yeni bir yapılanma, yeni zaman kaybı ve sistem karmaşası olacak” uyarısında bulunuyor.

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Albayrak ruhu

Ankara’da siyaset kulislerinden öte AKP’yi yakından tanıyan gazetecilerden Sedat Bozkurt, Erdoğan’ın Pekcan’ı görevden alarak “yolsuzlukların üstüne gittiği”ne dair kamuoyuna bir mesaj vermeye çalıştığını söylüyor. Ruhsar Pekcan’ın yerine Ticaret Bakanlığı görevine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un atanması da Ankara’daki “Berat Albayrak kulislerine” bir yenisini daha ekledi. Bozkurt “Berat Albayrak kabineye giremedi ama onun en yakın arkadaşlarından biri olan Mehmet Muş girdi. Bu da, hükümette Albayrak’ın ruhunun dolaştığını gösteriyor” diyor. 

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