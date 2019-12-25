YENİ YILDA HARÇ VE CEZA ARTIŞLARININ YANINDA, İLK KEZ TANIŞACAĞIMIZ VERGİLER DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.

Konaklama, dijital hizmet

2020'de birçok yeni vergi hayata geçecek. Türkiye ilk kez değerli konut, konaklama ve yüzde 7.5’luk dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Gelir Vergisi, yüzde 40'lık yeni bir oranla 5 dilime çıkarılacak. Esnafın işsizlik fonu görevini üstlenecek olan Ahilik Fonu devreye girecek.

Telefon parası kadar vergi

YURT dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti yüzde 22.58‘lik zamla 1500 TL‘den 1838 TL‘ye çıkıyor. Yeni zamla 2 bin TL’ye dayanan kayıt ücreti, ‘Bu fiyata sıfır telefon alınıyor’ eleştirilerini de beraberinde getirdi. Bu parayla alınabilecek birçok model bulunuyor.

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Yeni vergi yağmuru

2020’de Türkiye ilk kez değerli konut, konaklama ve dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Gelir Vergisi, yüzde 40’lık yeni bir oranla beş dilime çıkarılacak.

2020’de birçok yeni düzenleme hayata geçecek. Türkiye ilk kez değerli konut, konaklama ve dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Gelir Vergisi, yüzde 40’lık yeni bir oranla 5 dilime çıkarılacak. Esnafın işsizlik fonu görevini üstlenecek olan Ahilik Fonu devreye girecek. Enerji kimlik belgesi olmayan binanın alım, satım ve kiralama işlemi yapılamayacak. Yargı sisteminde yeniliğe gidilecek. Noterde kredi kartı geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre yeni yılda pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de yüzde 22,58 oranında artacak. Noterlerde nakit yapılan ödemeler yeni yıldan itibaren kredi kartıyla yapılabilecek.

Bu yıl başlayan nöbetçi noter uygulamasının ardından yılbaşından itibaren artık kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 12’ye çekildi

Artı Gerçek’in haberine göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2019 yılı için tesbit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12’ye çekildi. Karar, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek. Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlardan değerli konut vergisi alınacak. Değerli Konut Vergisi değeri 5 ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 lira ile 10 milyon lira arasında olanlardan binde 6, 10 milyon lirayı aşanlardan binde 10 oranında vergi alınacak.

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Cep telefonu kayıt ücreti 2 bin TL’ye dayandı

Yılı kapatırken 2020 yılına ilişkin yeni zamlar da belli oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti yeni zamlarda en çok dikkat çeken kalemlerden biri oldu. Yeni kayıt ücreti yüzde 22,58‘lik zamla 1.500 TL‘den 1.838 TL‘ye çıkıyor. Yeni zamla 2 bin TL’ye dayanan kayıt ücreti, ‘o fiyata sıfır telefon alınıyor’ eleştirilerini de beraberinde getirdi. IMEI kaydetme ücreti ile alınabilecek telefonlar arasında birçok model bulunuyor. Bu arada bu ay yürürlüğe giren yasayla 2020’de dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklâm hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak. Yüzde 7,5 olarak uygulanacak.

Konaklama Vergisi yüzde 1 ile başlayacak

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Yüzde 2 olan konaklama vergisi 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler için konaklama vergisi ödenmeyecek.

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Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorine fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi. EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı. Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi. İstanbul’da benzin fiyatları 6.86 TL’den 7.02 TL’ye yükseldi. Sputnik’te yer alan habere göre, motorin fiyatları ise 6,47 liradan 6,53 liraya yükseldi.