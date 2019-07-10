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10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yeni yargı reformu ne zaman?

10 Temmuz 2019, Çarşamba 10:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Yargı Reformu Strateji Belgesi adı altında açıkladığı reformların meclis yasama yılına yetişmeyeceği belirtildi. Reform çalışmalarını yakından takip eden milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çalışmaların eylül ayına ertelendiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül aşama aşama ele alınacak olan reform çalışmalarının en kısa sürede meclise geleceğini belirterek, paketin bir bölümünün yaz tatili öncesi yasalaşacağı mesajını vermişti.

Meclise gelmesi beklenen düzenleme ile tutukluluğu zorlaştırmak ya da tutuklu olanların tahliyesini sağlama yönünde adımların atılacağının işareti verilmişti. Ancak MHP'nin, bu durumun PKK ve "FETÖ" davalarını etkileyeceği ihtimali nedeniyle itirazda bulunduğu ve bu nedenle söz konusu düzenlemelerin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi. Yargı reformunun yeniden ele alınması sebebiyle bu yılki yasama yılına yetişemeyeceği belirtildi.

2019-2023 dönemini kapsayan Yargı Reformu Stratejisi, “güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” vizyonuyla açıklanmıştı.

Uzun bir istişare süreci sonucunda hazırlanan ve Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılı Türkiye raporunu açıklamasından tam bir gün sonra kamuoyuna duyurulan paket, dokuz ana başlıktan ve 256 faaliyetten oluşuyor.

Tutukluluğun ancak zorunlu hallerde istisnai bir tedbir olarak yapılması, tutuksuz yargılamanın da asıl yöntem olarak uygulanacağı Paket’in öne çıkan maddelerinden.

Buna göre, şiddet-dışı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazına imkan tanınacak. Bazı ağır suçlar hariç 15 yaşından küçük çocuklar için özel mekanizma getirilecek.

Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla hizmet verecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: yargı reformu
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