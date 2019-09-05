Yenikapı'da İBB'nin israf sergisi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde sık sık dikkat çektiği israf ve makam araçları konusunda harekete geçti. İBB tarafından ücreti ödenen yüzlerce araç İstanbul’da Yenikapı meydanına getirilmeye başlandı. Araçların toplanmaya başlamasıyla Yenikapı adeta araç sergisine dönüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından toplanan araçların fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: “Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul’a nefes aldırmaya devam ediyor.” Sosyal medyada hızla yayıldı Yenikapı’ya getirilen yüzlerce araca dair fotoğraf ve video sosyal medyada hızla yayıldı. Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra israfla mücadele edeceği sözü verirken bunların başında makam araçları geliyordu. İmamoğlu araçların ihtiyaç dışında kullanıldığını savunuyor. İmamoğlu seçim kampanyasında yaptığı açıklamada ihtiyaç dışı araç masrafının 120 milyon TL olduğunu söylemişti. İmamoğlu sosyal medya hesabından "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye yazmıştı. İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu iddia edilmişti. Ancak tekrarlanan 23 Haziran seçimleri öncesinde 21 Mayıs’ta İBB tarafından yalanlanmıştı. Bu esnada belediye yönetiminde hükümetin atadığı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bulunuyordu.

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