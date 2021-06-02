Yerli ve milli kumar

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer MillÎ Piyango’nun internet sitesinde kumar oynattığını söyledi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kamu kurumlarının denetlenmediğini belirterek; Millî Piyango’nun internet sitesinde kumar oynattığını belirtti. Sümer, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Geçen hafta, kamu kurumlarının denetlenmediğini açıklamıştık. Yaptıklarına göz yumulan bir diğer kurum ise Millî Piyango Genel Müdürlüğü. Peki Millî Piyango Genel Müdürlüğü ne yapıyor? Yerli ve millî kumar oynatıyor. Evet yanlış duymadınız. Millî Piyango Genel Müdürlüğü, illegal bahis sitelerinde yer alan ‘Casino oyunları’ diye tabir edilen slot oyunlarının birebir aynısını vatandaşlarımıza oynatıyor. Yazılımını, yurt dışı şirketlerden satın aldığı oyunlar, kumar oynatmanın yasak olmadığı ülkelerde internet aracılığıyla casino oyun sağlayıcılığı yapıyor.”

İktidar göz yumuyor

Yurt dışındaki kumar sitelerinden ve Millî Piyango’nun sitesinden görseller gösteren Sümer, “Hem görsel hem içerik olarak bire bir aynı. ‘Yerli ve millî muhafazakâr olacağız’ diyen iddianın geldiği nokta budur. Vatandaşları işsizlik yüzünden intihar ederken, iktidar Osmanlı’dan bu yana var olan köklü bir kurumun açıkça kumar oynatmasına göz yumuyor” dedi.

Adana/Ankara - anka