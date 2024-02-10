Yine aynı cevap

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL, CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLEN TOPLAMDA KAÇ UÇAK OLDUĞUNU SORDU.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı’nın hava filosundaki uçak sayısına ilişkin bilgi talep etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “Devletin ihtiyaç duyduğu kadar var” cevabı geldi.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan uçak sayısına ilişkin bilgi talep ettiğini söyleyen Tanal, Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu bilgi edinme hakkı dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı’nın hizmetlerine tahsis edilen toplamda kaç uçak olduğunu sordu. Devamında Cumhurbaşkanlığı tarafından kiralanan uçak olup olmadığını soran Tanal, “Şayet kiralanan uçak var ise bu uçaklar hangi şirketten kiralanmıştır? Kiralama süresi ve kiralama bedeli ne kadardır? Söz konusu uçaklar hangi amaçla kullanılmaktadır? Uçaklar, kimlerin hizmetine sunulmaktadır?” sorularını yöneltti.

CUMHURBAŞKANLIĞI: DEVLETİN İHTİYAÇ DUYDUĞU KADAR VAR

Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “Envanterimizde devletin ihtiyaç duyduğu kadar araç bulunuyor” cevabı geldi. Tanal’ın bilgi edinme hakkı dilekçesini cevaplayan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanı Hasan Acar, “Cumhurbaşkanlığı envanterinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihtiyaç duyduğu kadar araç bulunmakta olup, bu araçlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Devletimizin hizmetlerinde kullanılmaktadır” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk