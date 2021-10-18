Yine seçilir: yüzde 44.1 - Seçilemez: yüzde 49.8

Metropoll Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021’ araştırmasında katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 16.4’ü ‘kesinlikle kazanır’ diye cevap verdi. ‘Kazanır diyenlerin oranı ise yüzde 27.6 olarak hesaplandı. Bu verilere göre Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağına inananların oranı yüzde 44.1 oldu. Araştırmada ‘Kesinlikle kazanamaz’ diyenlerin oy oranı yüzde 12.3 oldu. Yüzde 37.5 ise ‘Kazanamaz’ seçeneğini işaretledi. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağına inananların oranı böylece yüzde 49.8 olarak hesaplandı. Metropoll Araştırma bu soruyu katılımcılara daha öncemi anketlerinde de soruyordu. Ağustos 20202’de Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inananların oranı yüzde 55.4 idi. Eylül, elde edilen yüzde 44.1’lik oran ile Erdoğan’a olan inancın en düşük olduğu ay olarak kayıtlara geçti.

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