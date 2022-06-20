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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yoklama kaçağı, bakaya gençlerle ilgili bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de

20 Haziran 2022, Pazartesi 15:35
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını gazetecilerle paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları kapsamında 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik mevzuat çalışması hazırlandığını söyleyen Ünal, kanun teklifinin, kamuoyunda "bedelli yasası" olarak konuşulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin de bu hizmetten faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi içerdiğini dile getirdi.

Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacağını belirten Ünal, "Teklif, firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor." dedi.

Ünal, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri, askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren, askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemelerinin yetkili kılınacağını bildirdi.

Astsubayların, 9'uncu derece birinci kademe yerine 9'uncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına ilişkin düzenleme yapılacağını ifade eden Ünal, "Daha önce yaptığımız düzenleme ile akademide öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkarmıştık. Bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor." diye konuştu.

Ünal, düzenlemeyle askeri araç kazası sonucu "harp malzemesine zarar vermek" suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkum olma durumu dışında meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarını da hayata geçireceklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki işletmelerin sermayesinin toplam 100 milyon liraya çıkarılacağını belirten Ünal, "Daha önce bu sermaye artırımı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyordu. Şimdi bir uyum düzenlemesi ile Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan sermaye artırımını, tahsis edilen sermaye miktarının Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılması, döner sermaye işletmelerine tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp veya çoğaltılması, Milli Savunma Bakanlığınca yapılması hükmünü getiriyoruz." dedi.

Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verileceğini açıklayan Ünal, öğrenci affıyla ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Ünal, "Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabileceklerin istatistiğini çıkardınız mı?" sorusu üzerine, "Bu teknik bir çalışma. Bu teknik çalışmayla ilgili Savunma Bakanlığı sizleri bilgilendirecek." dedi.

"Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini neden artırma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna ise Ünal, "Milli Savunma Bakanlığından gelen, bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık biliyorsunuz, benzer bir düzenlemenin Genelkurmay Başkanı'na dönük de yapılması talebi makul karşılandı ve bu talep düzenlemeye konuldu." karşılığını verdi.

AA

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