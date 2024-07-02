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2 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Yoksulluk sınırı 62 bine dayandı

02 Temmuz 2024, Salı 00:23
Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, açlık sınırı 19 bin liraya dayandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 18 bin 979 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 61 bin 820 TL ’ye çıktı. Geçen ay 61 bin 789 TL seviyesindeydi. Böylece açlık sınırı asgari ücretin üzerinde kalmaya devam etti. Asgari ücret halen 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor.

Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas 2 bin liraya yaklaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 24 bin 609’dan 24 bin 614 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 3 bin 930TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 605 TL arttı. Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı ise sadece son altı ayda 12 bin 800 TL artış gösterdi. Gıda enflasyonu ilk 6 ayda yüzde 31,51, son bir yılda yüzde 82,96 olarak gerçekleşti.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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Türkiye sondan beşinci

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün yaptığı açıklamada Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını ifade etti. Vatandaşın zam beklediği dönemde Şimşek’in açıklamaları tepki toplarken, KARAR yazarı Prof. Dr. Uğur Emek, Türkiye’nin Avrupa’da asgari ücret sıralamasında 27 ülke arasında sondan beşinci olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Emek, “Aklımızla dalga geçiyorlar’ deyip, “Türkiye sadece Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan daha iyi durumda” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Emek, “Avrupa’da Türkiye son beşinci sırada yer alıyor, bu durum ülkemizdeki asgari ücret politikalarının yeniden değerlendirilmesini gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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